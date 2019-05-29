Bakırköy'de yol verme tartışması, bıçaklı kavgaya dönüştü

Olayın geçtiğimiz pazartesi Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki iki sürücü arasında yol verme tartışması yaşandı. Öfkeli sürücü uzun süre tartıştığı sürücüyü takip etti.
Zaman zaman aracıyla diğer aracı sıkıştıran sürücü trafiği tehlikeye soktu. Bakırköy Atatürk Havalimanı kavşağına gelen sürücüler araçlarından inerek kavga etmeye başladı. Bu sırada diğer aracı sıkıştıran aracın sürücüsü eline aldığı bıçakla diğer sürücüye saldırdı. Kavgayı yoldan çevredeki sürücüler ayırırken, tüm bu yaşananlar bir başka aracın araç kamerasına yansıdı.
(DHA)
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