Bakla pilavı (bakla aşı) nasıl yapılır? Bakla pilavı malzemeleri neler?

1 kg kabuklu kuru bakla, 4 yemek kaşığı tereyağı, yemek kaşığı toz kırmızıbiber, 1 çay bardağı sıvı yağ gibi her dolapta bulunan malzemelerle bakla pilavı hazırlayabilirsiniz. Baklayı pişirirken karıştırmamaya dikkat edin. Yoksa dibi tutabilir. İşte bakla pilavı tarifi!

BAKLA PİLAVI MALZEMELERİ

1 kg kabuklu kuru bakla

4 yemek kaşığı tereyağı

1 kg soğan

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı toz kırmızıbiber

1 çay bardağı sıvı yağ

BAKLA PİLAVI NASIL YAPILIR?

Pilavı yapılacak kabuklu kuru baklaları akşamdan ıslatın. Islatılan baklaların dış kabuklarını çıkartın. Baklaları yapacağınız zaman baklaları alın ve kaplayacak kadar şu eklenerek pişmeye bırakın. Baklalar suyunu çekene ve yumuşayana dek pişirin. Eğer baklalar pişmezse su ekleyebilirsiniz. Pişen baklaları haşlandığı tencerenin içerisinde tahta kaşık yardımı ile ezerek püre haline getirin. Ezilen baklaları farklı bir tencerede, kızartılan tereyağında bir süre kavurun. Kavrulan baklaları servis tabağına alın. Bakla pilavı ile tüketilmek üzere soğan iri iri doğranarak sıvı yağda kavurun. Kavrulan soğana toz kırmızıbiber ilave edin ve biraz daha kavrularak pilavın üzerine dökün. Afiyet olsun...



