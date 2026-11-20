Tatlı hazırlamak isteyen ancak uzun süre hamur açmakla uğraşmak istemeyenler için pratik tarifler öne çıkıyor. Smitten Kitchen'da paylaşılan çikolatalı pikan barları da klasik cevizli turta lezzetini daha kolay hazırlanabilen dilimlik bir tatlıya dönüştürüyor. Alt katmanında kıtır bir kurabiye hamuru, üst kısmında ise bal ve esmer şekerle hazırlanan pikan cevizli dolgu bulunuyor. Bitter çikolata parçaları ve esmer tereyağı ise tatlıya yoğun bir aroma kazandırıyor.

GEREKLİ MALZEMELER

Tarif, kısa sürede hazırlanan kurabiye tabanı ve tek tencerede karıştırılan cevizli üst katmandan oluşuyor. Yaklaşık 20 büyük veya 32 küçük porsiyon elde edilebiliyor.

Kurabiye tabanı için:

300 gram tuzsuz tereyağı

2 yemek kaşığı su

275 gram un

Yarım su bardağı toz veya pudra şekeri

1 çay kaşığı tuz

Pikan cevizli üst katman için:

140 gram esmer şeker

170 gram bal

60 mililitre krema

Yarım çay kaşığı iri taneli deniz tuzu

1 çay kaşığı elma sirkesi

1 çay kaşığı vanilya özütü veya vanilya tozu

2 büyük yumurta

340 gram hafifçe kavrulmuş pikan cevizi

170 gram yarı tatlı veya bitter çikolata parçaları

ÇİKOLATALI PİKAN BARLARI NASIL HAZIRLANIR?

İlk olarak fırın 175 dereceye ayarlanıyor. 23x33 santimetre ölçülerindeki fırın kabının tabanı ve kenarları yağlı kağıtla kaplanıyor. Pekan cevizleri önceden kavrulmamışsa fırında yaklaşık 8-10 dakika, kokusu belirginleşene kadar tutuluyor.

Ardından tereyağı orta-yüksek ateşte eritiliyor. Köpürmeye başlayan tereyağının kenarlarında kahverengi noktalar oluştuğunda ocaktan alınıyor. İçine dikkatlice 2 yemek kaşığı su ekleniyor. Bu aşamada tereyağının bir kısmı kurabiye tabanı, geri kalanı ise üst katman için ayrılıyor.

Geniş bir kapta un, şeker ve tuz karıştırılıyor. Esmerleştirilen tereyağının yaklaşık 1 su bardağı bu karışıma eklenerek yumuşak ve ufalanan bir hamur elde ediliyor. Hamur fırın kabının tabanına eşit şekilde bastırılarak yayılıyor. Önceden ısıtılmış fırında 15-17 dakika, kenarları hafifçe kızarana kadar pişiriliyor.

Tencerede kalan esmer tereyağına esmer şeker, bal, krema, deniz tuzu, elma sirkesi ve vanilya eklenerek karıştırılıyor. Ardından yumurtalar teker teker ilave ediliyor ve karışım pürüzsüz hale gelene kadar çırpılıyor.

Kavrulmuş pekan cevizleri karışıma eklenerek iyice kaplanmaları sağlanıyor. Son olarak çikolata parçaları ilave ediliyor. Hazırlanan dolgu, fırından çıkarılan kurabiye tabanının üzerine dökülüyor. Üzerine birkaç tutam deniz tuzu serpilerek tatlı yeniden fırına veriliyor.

Yaklaşık 25-30 dakika pişirilen tatlının kenarlarının sabitlenmesi, orta kısmının ise hafifçe esnek kalması gerekiyor. Fırından çıkarıldıktan sonra tamamen soğuması bekleniyor. Daha hızlı soğutmak isteyenler tatlıyı buzdolabında bekletebiliyor. Son olarak yağlı kağıttan tutularak kalıptan çıkarılıyor ve istenen büyüklükte dilimleniyor.

ÇİKOLATALI PİKAN BARLARI NASIL SAKLANIR?

Tarifin en önemli aşamalarından biri, dilimlemeden önce tatlının tamamen soğumasını beklemek. Böylece üst katmanın dağılması önleniyor ve daha düzgün dilimler elde edilebiliyor.

Hazırlanan barlar buzdolabında bir haftaya kadar saklanabiliyor. Tarifin çikolata parçaları isteğe bağlı olsa da bal, esmer tereyağı ve vanilyayla birleşen çikolatanın tatlıya daha yoğun bir lezzet kattığı belirtiliyor.