Bakmak cesaret istiyor! Ne olduğuna inanamayacaksınız

Birazdan göreceğiniz fotoğrafları nitelendirmek veya bir kategori içine sokmak gerçekten zor. Ancak birbirinden farklı konularla ilgili birbirinden farklı bu olay ve fotoğrafların ortak noktası hepsinin gerçek yerlere, şahıslara ve olaylara ait olması. Bakalım bunları gördüğünüzde neler düşüneceksiniz?

1. Yeni doğmuş bir tayın toynakları işte böyle görünüyor. Bir tay yeni doğduğunda toynakları yumuşak oluyor ve böylelikle toynakları annesinin karnına zarar vermiyor.

2. Bebekler süt dişlerini dökmeden önce yetişkin dişlerini çenelerinde ve göz altlarında saklıyor.

3. Fotoğrafta gördüğünüz bir tümör. Bu tümörün kendine ait cildi, dişi ve hatta saçı var.

4. Morg görevlileri cesetlerin gözlerini kapalı tutmak için bu kontakt lensleri kullanıyor.

5. Çernobil’de bulunan bu fil ayağı reaktörün erimiş iç kısımlarından oluşuyor ve dünyadaki en zehirli kütle.

6. Bu gördüğünüz bilim insanı, yerdeki insan cesedinin hangi koşullarda nasıl çürüdüğünü anlamaya çalışıyor. Amerika’da “Body Farm” olarak adlarılan bu legal saha, kimi eyaletlerde bulunuyor ve ziyaret edilebiliyor. Fotoğrafta gördüğünüz kişi ise Body Farm’ın kurucularından olan Dr. William Bass.

7. Ticari uçuşlar yapan pilotlar arasında yapılan bir anket sonucuna göre pilotların %56’sı bir saniye de olsa uykuya teslim oluyor. Ve yine aynı pilotların %29’u yardımcı pilotlarının da uykuya daldığını söylüyor.

8. Çekya’da, ölen 10.000 insanın kemikleri ile süslenmiş bir kilise bulunuyor.

9. Geçen yıl Sibirya’da 27 doğranmış el bulundu ve bunların nereden geldiği kimse tarafından bilinmiyor.

10. Everest Dağı’nda ölen insanların cesetleri genellikle orada kalıyor ve diğer dağcılar bu cesetleri yön bulmak için kullanıyor. “Green Boot” olarak bilinen bu ceset, 1996’dan 2014’e kadar dağın kuzey kısmında önemli bir noktaydı. Ancak ceset bilinmeyen sebeplerle ortadan kayboldu.

11. Bu bir balina cesedi. Artık okyanusun derinliklerinde başka canlıların besin ihtiyacını karşılıyor.

12. Meksika’da bulunan 300 yıllık İsa heykeli restore edilirken bir gerçek ortaya çıkıyor: Heykelin ağzındaki dişler “gerçek insan dişi“

13. Bir embriyonun geliştirdiği ilk delik: Anüs

14. Kalbiniz o kadar fazla basınç uygular ki kanınız vücudunuzun 10 metre (3.28 fit) uzağına fırlayabilir.

15. Bağırsaklarınızı ve midenizi birleştirirseniz üçüncü kattan aşağı inmeniz için yeterli boyutta bir ip olur.

16. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı sırasında parmaklar burun ameliyatının yapımında kullanıldı. Hastalar yeni bir burna sahip olmak için parmaklarından vazgeçtiler.

17. Kendinizi yalnız hissediyorsanız kirpiklerinizi düşünün. Kirpiklerinizde yaşayan böcekler var. Bu böceklere “kirpik akarları” adı veriliyor.

18. Köpekler ince ses çıkaran oyuncaklara bayılıyorlar çünkü o sesi ölmekte olan bir hayvanın sesine benzetiyorlar.

19. Sardinya’da ana maddesi kurtçuklar olan bir koyun peyniri tüketiliyor.

20. Bu tabut, ölüleri mezar hırsızlarından korumak için kafes şeklinde yapılıyor.

21. Leonarda Cianciulli, kurbanlarından şeker ve sabun yapan ünlü bir İtalyan seri katili. 3 kadından kek, kurabiye ve sabun yaparak komşularına dağıttı.

22. Kediniz sizi evinizde ölü bulursa birkaç gün sonra yüzünüzü yiyebilir.





