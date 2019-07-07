Mynet Trend

Baktığı kediler yangında hayatını kurtardı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 07.07.2019 08:11 | Son Güncelleme

Bahçesinde baktığı kedilerin sesine uyanıp, yanmaktan kurtuldu.

Baktığı kediler yangında hayatını kurtardı

Ankara’da, yalnız yaşadığı gecekonduda yangın çıkan Burhan Nacaksız (80), bahçesinde baktığı kedilerin sesine uyanınca, kendisini dışarı atarak kurtuldu.

Altındağ ilçesi Anafartalar Mahallesi Uzunyol Sokak'ta Burhan Nacaksız'ın yalnız yaşadığı gecekonduda saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Dakikalar içinde yayılan alevler, gecekonduyu sardı. Ev sahibi Burhan Nacaksız, bahçesinde baktığı kedilerin sesine uyanarak kendini sokağa attı. Yanan gecekondunun bitişiğindeki evde oturan Ayşe Ertürk’ü (79) de komşuları uyandırarak evden çıkardı. Yangın, kısa süre içinde Ertürk’ün evine de sıçradı.

d726c5a9c722f917a52d6c46fcc6d986

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İki gecekondunun da kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

c64e7ae48489911bf3ed8cee4e4474d4

d2e19803bb2b98c0b93a55ea15e0cf51

92cfbc262ed61568934ae8d615769c5d

Kaynak: DHA

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü? İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Uyarı az önce yapıldı! 7 ilde etkili olacakUyarı az önce yapıldı! 7 ilde etkili olacak
'Siyanür içtim' dedi, alkollü çıktı'Siyanür içtim' dedi, alkollü çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kedi Ankara yangın

En Çok Okunan Trend Haberler

Büyük ikramiyeyi alan çiftçi, köyüne geri döndü

Büyük ikramiyeyi alan çiftçi, köyüne geri döndü

Havalar ısınınca ortaya çıktılar! Vatandaş tedirgin...

Havalar ısınınca ortaya çıktılar! Vatandaş tedirgin...

Dehşet avladığı balık ile geldi

Dehşet avladığı balık ile geldi

Fuhuş baskını! Defter bile tutmuşlar!

Fuhuş baskını! Defter bile tutmuşlar!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Rizelilerin korkulu rüyası oldu! Tek umutları bu cihaz

Rizelilerin korkulu rüyası oldu! Tek umutları bu cihaz

Marmaris'te ilginç anlar! Sokakta çırılçıplak dolaştı

Marmaris'te ilginç anlar! Sokakta çırılçıplak dolaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Minibüste kız öğrenciye taciz! Yaptıkları bununla da kalmadı

Minibüste kız öğrenciye taciz! Yaptıkları bununla da kalmadı

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini (7 Temmuz hava durumu)

Uyarı az önce yapıldı! 7 ilde etkili olacak

'Siyanür içtim' dedi, alkollü çıktı

'Siyanür içtim' dedi, alkollü çıktı

Büyük ikramiyeyi alan çiftçi, köyüne geri döndü

Büyük ikramiyeyi alan çiftçi, köyüne geri döndü

Yol ortasında fark etti! Mahalle sakinleri yardıma koştu

Yol ortasında fark etti! Mahalle sakinleri yardıma koştu

Camiye bırakılan bu not müezzini duygulandırdı

Camiye bırakılan bu not müezzini duygulandırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.