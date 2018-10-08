Her ne kadar sinirlerimizi bozsa da şu fotoğraflara bakmaktan kendimizi alıkoyamıyoruz!

Baktıkça sinirlerinizi bozacak 14 gıcık yemek fotoğrafı

Her ne kadar sinirlerimizi bozsa da şu fotoğraflara bakmaktan kendimizi alıkoyamıyoruz!

1 / 14 Domatesin dışında büyüyen filiz

2 / 14 Bu muz sizce de biraz fazla düz değil mi?

3 / 14 Doğallığın yanından bile geçmeyen limon

4 / 14 Filizlenmeye başlayan çilekli tohumlar

5 / 14 Dünyanın en uzun patates kızartması

6 / 14 Filizlenmeye başlayan elma içi

7 / 14 Traşlanmış bir karpuz

8 / 14 İnsanın sinirlerini bozan bir fotoğraf daha: Soyulmuş üzümler

9 / 14 Ne gerek vardı şimdi buna!

10 / 14 Bereketli bir avokado. Daha biri bitmeden yenisi filizleniyor. Yine de rahatsız edici...

11 / 14 Rahatsız edici pürüzsüzlükte soyulmuş bir şeftali

12 / 14 Kabul edelim şeftali daha güzel gözüküyordu

13 / 14 Neden diye sormak istiyoruz :(