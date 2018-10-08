YEMEK

Baktıkça sinirlerinizi bozacak 14 gıcık yemek fotoğrafı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 08.10.2018 10:26 | Son Güncelleme

Her ne kadar sinirlerimizi bozsa da şu fotoğraflara bakmaktan kendimizi alıkoyamıyoruz!

Her ne kadar sinirlerimizi bozsa da şu fotoğraflara bakmaktan kendimizi alıkoyamıyoruz!

Baktıkça sinirlerinizi bozacak 14 gıcık yemek fotoğrafı

Her ne kadar sinirlerimizi bozsa da şu fotoğraflara bakmaktan kendimizi alıkoyamıyoruz!

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Domatesin dışında büyüyen filiz

Domatesin dışında büyüyen filiz
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Bu muz sizce de biraz fazla düz değil mi?

Bu muz sizce de biraz fazla düz değil mi?
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Doğallığın yanından bile geçmeyen limon

Doğallığın yanından bile geçmeyen limon
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Filizlenmeye başlayan çilekli tohumlar

Filizlenmeye başlayan çilekli tohumlar
5 / 14

Dünyanın en uzun patates kızartması

Dünyanın en uzun patates kızartması
6 / 14

Filizlenmeye başlayan elma içi

Filizlenmeye başlayan elma içi
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Traşlanmış bir karpuz

Traşlanmış bir karpuz
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İnsanın sinirlerini bozan bir fotoğraf daha: Soyulmuş üzümler

İnsanın sinirlerini bozan bir fotoğraf daha: Soyulmuş üzümler
9 / 14

Ne gerek vardı şimdi buna!

Ne gerek vardı şimdi buna!
10 / 14

Bereketli bir avokado. Daha biri bitmeden yenisi filizleniyor. Yine de rahatsız edici...

Bereketli bir avokado. Daha biri bitmeden yenisi filizleniyor. Yine de rahatsız edici...
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Rahatsız edici pürüzsüzlükte soyulmuş bir şeftali

Rahatsız edici pürüzsüzlükte soyulmuş bir şeftali
12 / 14

Kabul edelim şeftali daha güzel gözüküyordu

Kabul edelim şeftali daha güzel gözüküyordu
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Neden diye sormak istiyoruz :(

Neden diye sormak istiyoruz :(
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Filizlenen bir meyve daha. Hakikaten, neden bu meyve ve sebzeler durduk yere filizleniyor, bir fikriniz var mı?

Filizlenen bir meyve daha. Hakikaten, neden bu meyve ve sebzeler durduk yere filizleniyor, bir fikriniz var mı?
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yemek fotoğrafları sinir bozan resimler

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