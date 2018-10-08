Her ne kadar sinirlerimizi bozsa da şu fotoğraflara bakmaktan kendimizi alıkoyamıyoruz!
Baktıkça sinirlerinizi bozacak 14 gıcık yemek fotoğrafı
Her ne kadar sinirlerimizi bozsa da şu fotoğraflara bakmaktan kendimizi alıkoyamıyoruz!
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Domatesin dışında büyüyen filiz
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Bu muz sizce de biraz fazla düz değil mi?
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Doğallığın yanından bile geçmeyen limon
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Filizlenmeye başlayan çilekli tohumlar
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Dünyanın en uzun patates kızartması
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Filizlenmeye başlayan elma içi
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Traşlanmış bir karpuz
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İnsanın sinirlerini bozan bir fotoğraf daha: Soyulmuş üzümler
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Ne gerek vardı şimdi buna!
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Bereketli bir avokado. Daha biri bitmeden yenisi filizleniyor. Yine de rahatsız edici...
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Rahatsız edici pürüzsüzlükte soyulmuş bir şeftali
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Kabul edelim şeftali daha güzel gözüküyordu
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Neden diye sormak istiyoruz :(
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Filizlenen bir meyve daha. Hakikaten, neden bu meyve ve sebzeler durduk yere filizleniyor, bir fikriniz var mı?
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