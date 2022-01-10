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Bal kabağının sıcak meze versiyonunu merak edenlere: Ege'den sinkonta tarifi

10.01.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış mevsiminin olmazsa olmazı bal kabağını birçoğumuz tatlısıyla tanıyoruz. Ceviz ve tahin eklenerek ikram edilen tatlısının yanı sıra bal kabağı pastası veya çorbası da yapılıyor. Siz de farklı yöresel tatları denemeyi seviyorsanız Ege yöresinin meşhur sinkonta tarifini çok seveceksiniz. Kabak, soğan ve baharatların bir araya gelmesiyle oluşan bu muhteşem lezzete bir göz atalım!

Bal kabağının sıcak meze versiyonunu merak edenlere: Ege'den sinkonta tarifi

İzmir ve Manisa çevresinde yapılan sinkonta, aslında Girit yemeği olarak biliniyor. Alışılmışın dışında tuzlu ve baharatlı bir yemek. Bal kabağının tatlımsı ve ağızda yumuşacık dağılan kıvamı, içine eklenen acılı ekşili malzemelerle harika bir lezzet ortaya çıkarıyor. Sofralarınızda ister yemek ister meze olarak sunabileceğiniz bu tarifin yapımı da oldukça basit! Hazırlama süresi oldukça kısa ve fırında hızlıca pişiyor. Bu yöresel tarifi denerken hem fazla zaman kaybetmemiş hem lezzetli bir yemek yemiş olacaksınız. İşte tarifin detayları...

SİNKONTA TARİFİ

MALZEMELER

  • 15 parça kadar bal kabağı dilimi

  • 1 çorba kaşığı tereyağı

  • 1 çay bardağı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı un

  • 4 çorba kaşığı koyu kıvamlı yoğurt

  • 1 büyük boy soğan

  • 5 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • Tercihen bir tutam tane karabiber

  • 1 çay kaşığı nane

  • 1 tatlı kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

  • Doğranmış olarak aldığınız kabak parçalarını ovalayarak yıkayıp süzgece bırakın.

  • Süzülünce küp şeklinde iri parçalara ayırın.

  • 4 diş sarımsağı ve soğanı çok küçük olmayacak şekilde dilimleyin.

  • Fırın tepsisine sırasıyla bir kabak bir sarımsak soğan olarak kat kat malzemelerinizi dizin.

  • En üstte sarımsak ve soğanların olmasına dikkat edin.

  • Bir kasenin içinde bardaktaki zeytinyağının yarısını, karabiberi, pul biberi ve tuzu karıştırın.

  • Hazırladığınız karışımı kabakların üzerine dökün.

  • 1 yemek kaşığı unu da kabakların üzerine eşit şekilde serpiştirin.

  • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika kadar pişirin.

  • Kabakların üstüne yoğurt sos yapmak için 1 diş sarımsağın üzerine tuz ekleyip dövün. Sarımsakları yoğurtla buluşturun ve güzelce karıştırın.

  • Baharatlı sosu için, kalan zeytinyağını ve tereyağını bir tavada ısıtın. Üzerine karabiber, pul biber ve nane ekleyip hafifçe kavurun.

  • Pişen kabakları servis tabaklarına ayırın.

  • Her birinin üzerine önce sarımsaklı yoğurttan sonra da baharatlı yağdan gezdirip sıcak olarak tadabilirsiniz.
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