Bal kabağının sıcak meze versiyonunu merak edenlere: Ege'den sinkonta tarifi

İzmir ve Manisa çevresinde yapılan sinkonta, aslında Girit yemeği olarak biliniyor. Alışılmışın dışında tuzlu ve baharatlı bir yemek. Bal kabağının tatlımsı ve ağızda yumuşacık dağılan kıvamı, içine eklenen acılı ekşili malzemelerle harika bir lezzet ortaya çıkarıyor. Sofralarınızda ister yemek ister meze olarak sunabileceğiniz bu tarifin yapımı da oldukça basit! Hazırlama süresi oldukça kısa ve fırında hızlıca pişiyor. Bu yöresel tarifi denerken hem fazla zaman kaybetmemiş hem lezzetli bir yemek yemiş olacaksınız. İşte tarifin detayları...

SİNKONTA TARİFİ

MALZEMELER

15 parça kadar bal kabağı dilimi

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı un

4 çorba kaşığı koyu kıvamlı yoğurt

1 büyük boy soğan

5 diş sarımsak

1 çay kaşığı pul biber

Tercihen bir tutam tane karabiber

1 çay kaşığı nane

1 tatlı kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI