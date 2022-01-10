Bal kabağının sıcak meze versiyonunu merak edenlere: Ege'den sinkonta tarifi

İzmir ve Manisa çevresinde yapılan sinkonta, aslında Girit yemeği olarak biliniyor. Alışılmışın dışında tuzlu ve baharatlı bir yemek. Bal kabağının tatlımsı ve ağızda yumuşacık dağılan kıvamı, içine eklenen acılı ekşili malzemelerle harika bir lezzet ortaya çıkarıyor. Sofralarınızda ister yemek ister meze olarak sunabileceğiniz bu tarifin yapımı da oldukça basit! Hazırlama süresi oldukça kısa ve fırında hızlıca pişiyor. Bu yöresel tarifi denerken hem fazla zaman kaybetmemiş hem lezzetli bir yemek yemiş olacaksınız. İşte tarifin detayları...
MALZEMELER
15 parça kadar bal kabağı dilimi
1 çorba kaşığı tereyağı
1 çay bardağı zeytinyağı
1 yemek kaşığı un
4 çorba kaşığı koyu kıvamlı yoğurt
1 büyük boy soğan
5 diş sarımsak
1 çay kaşığı pul biber
Tercihen bir tutam tane karabiber
1 çay kaşığı nane
HAZIRLANIŞI
Doğranmış olarak aldığınız kabak parçalarını ovalayarak yıkayıp süzgece bırakın.
Süzülünce küp şeklinde iri parçalara ayırın.
4 diş sarımsağı ve soğanı çok küçük olmayacak şekilde dilimleyin.
Fırın tepsisine sırasıyla bir kabak bir sarımsak soğan olarak kat kat malzemelerinizi dizin.
En üstte sarımsak ve soğanların olmasına dikkat edin.
Bir kasenin içinde bardaktaki zeytinyağının yarısını, karabiberi, pul biberi ve tuzu karıştırın.
Hazırladığınız karışımı kabakların üzerine dökün.
1 yemek kaşığı unu da kabakların üzerine eşit şekilde serpiştirin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika kadar pişirin.
Kabakların üstüne yoğurt sos yapmak için 1 diş sarımsağın üzerine tuz ekleyip dövün. Sarımsakları yoğurtla buluşturun ve güzelce karıştırın.
Baharatlı sosu için, kalan zeytinyağını ve tereyağını bir tavada ısıtın. Üzerine karabiber, pul biber ve nane ekleyip hafifçe kavurun.
Pişen kabakları servis tabaklarına ayırın.
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