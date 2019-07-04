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Bal kokusu alınca gözü dönen ayı kapıyı açmak için böyle uğraştı

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 04.07.2019 11:41 | Son Güncelleme

Trabzon’un Sürmene ilçesinde arı kovanlarının bulunduğu barakadan bal kokusu alarak kapıyı açmaya uğraşan ayı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bal kokusu alınca gözü dönen ayı kapıyı açmak için böyle uğraştı

Sürmene'de baba mesleği arıcılığı sürdüren eski Yeniay Belediye Başkanı İbrahim Sedef, arı kovanlarına dadanan ayılarla mücadele ediyor. Barakasının dört bir tarafına yerleştirdiği güvenlik kameralarıyla gelen misafirlerini izleyerek ilginç anları sosyal medya hesabından paylaşan Sedef, bu sefer bir ayının bal için verdiği uğraşı kaydetti. Bal kokusunu alan bir ayının barakanın kapısını açmak için uğraş verdiği o anlarda barakanın içinde bulunan Sedef, görüntüleri “Anzer balının kokusunu almış. Durumlar vahim. İçeride adrenalin tavan yaptı” ifadeleriyle paylaştı.

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3 DAKİKA İLE KURTULMUŞTU

Sürmene ilçesinde ilk olarak barakasının önünde bulunan kovanlara saldıran ayılarla tanışan Sedef, daha sonra otomobiliyle ayıları kovalamıştı. Sedef, bu görüntüler üzerine barakasının önüne koyduğu bal kovanları ile misafirlerinden özür dilemişti. Barakasının önüne kurduğu güvenlik kamerasıyla ayıları görüntüleyen Sedef, barakasından elindeki fener ile dışarıya çıkmış, kovanlarını kontrol ettikten sonra tekrar barakasına girmişti. Güvenlik kamerasının kayıtta olduğu anlarda Sedef’in barakasına girmesinden yaklaşık 3 dakika sonra ayılar tekrar kovanların olduğu barakanın önüne gelmiş, bu sefer bal bulamayan ayılar bir süre sonra bölgeden ayrılmıştı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bal ayı Trabzon

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