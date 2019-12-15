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Balat'ta sapık dehşeti! Çığlıkları duyan dışarı çıktı

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | Son Güncelleme

İstanbul Balat'ta kimliği belirsiz kişi, iş yerine yürüyen bir kadını takip ederek taciz etti. Şüphelinin, kadını takip ettiği anlar okulun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, bugün sabah saatlerinde Balat Mahallesi Tevkii Cafer Mektebi Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, Balat'ta bulunan iş yerine yürüyen S.K. isimli kadını, kimliği belirsiz bir kişi takip etmeye başladı. Kadına yavaşça yaklaşan şüpheli, kimsenin olmadığı sırada, kadını fiziksel olarak taciz etti. S.K.'nın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri evlerinden çıkarak, kadının yardımına koştu. Şüpheli kişi, mahallelinin dışarı çıkmasıyla koşarak kaçmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. S.K.'nın kimliği belirsiz şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

TACİZ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Balat'ta yaşanan taciz anı sokak üzerinde bulunan bir okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kimliği belirsiz kişinin, S.K'yı takip ettiği ve yavaşça yanına yaklaştığı görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
balat Sapık taciz

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
artık kadınların ruh halini anlıyorum her önündeki erkekten bir hareket yapar mı diye bekler olmuşlar mahallede yada şehrin başka semtlerinde yürüyorum yanımdan geçen bayanlara göz ucuyla bakıyorum hepsi neredeyse en az iki metre yakınımdan geçiyor yanlızca bana özel durum değil çoğu erkeğe aynı davranır olmuşlar buda onların ne kadar korku içerisinde olduğunu gösteriyor adamlar gebertecekler diyede korkmuyorlar ya kardeşim bu heriflere çare üreten yok mu ne iş yapıyor o kadar güvenlik gücü neden kadın polislerden kurulu ekipler bunları avlamıyor yakalayın yıkın yere isterseniz halka bırakın
allah sonumuzu hayırlısını versin durum vahim
mini etegi yok kuyrukta sallamamış aranmamısta gece yarısıda degil ve üstelik türbanlı kardeşimiz neden ya lanet yaratıklar neden
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