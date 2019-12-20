Mynet Trend

Balat'ta takip ettiği kadını taciz eden şüpheli tutuklandı

sesamos sesamos
YAŞAM  | Son Güncelleme

Fatih Balat'ta takip ettiği kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli H.P. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Balat'ta 15 Aralık'ta iş yerine yürüyen 36 yaşındaki S.K. isimli kadını, takip ettikten sonra boynundan tutup öperek taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan H.P., emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıkça sorgulanan şüpheli H.P. "Basit cinsel saldırı" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgusu yapılan şüpheli H.P'nin tutuklanmasına karar verildi.

SUPHELİ

OLAYIN GEÇMİŞİ

Güvenlik kamerasına yansıyan olay 15 Aralık, saat sabah 08.40 sıralarında, Balat Mahallesi Tevkii Cafer Mektebi Sokak'ta yaşandı. Balat'ta bulunan iş yerine yürüyen 36 yaşındaki S.K. isimli kadını, şüpheli H.P. takip etmeye başladı. Arkadan yaklaşan şüpheli, kimsenin olmadığı sırada, kadını fiziksel olarak taciz etti.

ÇIĞLIKLARA MAHALLE SAKİNLERİ KOŞMUŞTU

S.K.'nın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri evlerinden çıkarak, kadının yardımına koştu. Şüpheli, mahallelinin dışarı çıkmasıyla koşarak kaçmaya başladı. Polisin yaptığı çalışma sonucu şüpheli H.P. yakalanarak gözaltına alındı.

(DHA)


'Dr. House' ve 'Hekimoğlu' dizisindeki olay gerçek oldu...'Dr. House' ve 'Hekimoğlu' dizisindeki olay gerçek oldu...
Gün geçtikçe sayısı artıyor! 350'ye ulaştıGün geçtikçe sayısı artıyor! 350'ye ulaştı
Televizyon dizisini özel kostümler giyip izliyorlarTelevizyon dizisini özel kostümler giyip izliyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balat taciz tutuklama son dakika

En Çok Okunan Trend Haberler

Dekoltesine gelen yoruma çok kızdı!

Dekoltesine gelen yoruma çok kızdı!

Ağabeyinin evinde yengesine... Çığlıklar atınca ortaya çıktı

Ağabeyinin evinde yengesine... Çığlıklar atınca ortaya çıktı

Annesinin ilişkisini öğrenince demir çubukla öldürdü

Annesinin ilişkisini öğrenince demir çubukla öldürdü

Yer: Diyarbakır... Gelip parayı alıp çıkıyorlar

Yer: Diyarbakır... Gelip parayı alıp çıkıyorlar

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Öğrenci yurdunda 'kedi kız' paniği! Vali'den açıklama geldi

Öğrenci yurdunda 'kedi kız' paniği! Vali'den açıklama geldi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uyarılar peş peşe geliyor! Kriz masası kuruldu

Uyarılar peş peşe geliyor! Kriz masası kuruldu

Balığın dilini gören şaşkına dönüyor

Balığın dilini gören şaşkına dönüyor

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Sen ve senin gibi pişkinler tabiki cezasını alacak,yoksa yanına mı kalacak sandın. Sapık seni
işte sosyal medyanın gücü yoksa serbest bırakılacaktı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Robin Hood' bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı! Önce veresiye defterindeki borçları ödedi sonra mahalleliye para dağıttı

Bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı! 'Allah ondan razı olsun'

Tarlada buldu, banka kasasında saklıyor! 68 kiloluk gök taşı...

Tarlada buldu, banka kasasında saklıyor! 68 kilo...

Zeytinburnu'nda korkunç olay! Önce mali müşaviri öldürdü, sonra intihar etti

İstanbul'da korkunç olay! Mali müşaviri öldürüp intihar etti

Şanlıurfa’da Uygur Türkleri'ne destek eyleminde kartondan yapılan Çin Seddi'ni yıktılar

Çin'i protesto için kartondan Çin Seddi’ni yıktılar

Yalova'da dev orkinos balığı kıyıya vurdu

Yalova'da dev orkinos balığı kıyıya vurdu

Diyarbakır'da şaşırtan olay: Masasının üstüne para bırakıyor, ihtiyacı olan alıp gidiyor

Yer: Diyarbakır... Gelip parayı alıp çıkıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.