Balayında tutuklandı, idam edilebilir! Hakeem al-Araibi'nin inanılmaz hikayesi

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 05.02.2019 21:43 | Son Güncelleme

Avustralya'da mülteci olarak futbol kariyerini sürdüren Hakeem al-Araibi, ülkesi Bahreyn'de bir polis merkezine saldırı suçuna karıştığı iddiasıyla balayına gittiği Tayland'da tutuklandı. Ülkesine iade edilmesi halinde idam edilme tehlikesiyle karşılaşan al-Araibi için Avustralya da ayağa kalkmış durumda...

Balayında tutuklandı, idam edilebilir! Hakeem al-Araibi'nin inanılmaz hikayesi

Avustralya'da mülteci futbolcu konumunda bulunan ve gittiği Tayland tatilinde tutuklanan futbolcu Hakeem al-Araibi için 60 gün daha hapis kararı çıktı. Bahreyn'de bir polis merkezine yapılan saldırıya ilişkin davada yargılanan al-Araibi'nin 10 yıla kadar hapsi isteniyor ancak Avustralya'ya iltica eden Hakeem al-Araibi, Tayland'da tutuklandı.

Taylandlı savcılar ise geçtiğimiz hafta cuma günü oyuncunun ülkesi Bahreyn'e iade edilmesi talebinde bulunmuştu. Ama Hakeem al-Araibi ise Bahreyn'e iade edilmesi halinde idam edileceğini söylemişti. Bahreynli futbolcunun kefaletle serbest kalma talebi hakimler tarafından reddedilirken ülkesine iade edilmemesi için gerekçeli bir sebep göstermesi talep edildi.

"AVUSTRALYA SENİNLE"
Mahkeme bu savunma için 25 yaşındaki futbolcuya 60 gün daha süre verdi. Duruşma çıkışında gazetecilere "Lütfen Tayland hükümetiyle görüşsünler. Beni Bahreyn'e geri göndermeyin. Onlar beni savunmayacaklar" diye bağıran al-Araibi'ye destekçileri de "Avustralya seninle" diye karşılık verdiler.

CRAIG FOSTER: FUTBOL DÜNYASI SENİNLE
Öte yandan Avustralya Milli Takımı'nın eski kaptanı Craig Foster da mülteci futbolcunun serbest kalması için yoğun çaba sarfettiği öğrenildi. Duruşmada bulunan Foster, "Eşin sana sevgilerini iletti. Bütün Avustralya seninle birlikte. Güçlü ol. Futbol dünyası seninle" dedi.

Birçok koruma polisinin de eşlik ettiği Hakeem al-Araibi'nin ayaklarınından da zincirlendiği dikkatlerden kaçmadı. Al-Araibi Bayreyn'de daha önce gözaltına alındığında gözlerinin bağlanarak ayaklarına şiddet uygulandığını ifade etti.

BAHREYN HÜKÜMETİ İADESİNİ İSTİYOR
25 yaşındaki futbolcu Şii inancına sahip olan ailesinin Bahreyn'de siyasi olarak aktif olduğu için bu baskılara maruz kaldığını belirtti. Bahreyn'de Şii inancına sahip insanların çoğunluğuna rağmen ülke Sunni monarşi tarafından yönetiliyor. Bahreyn hükümeti ise al-Araibi'nin basit bir kaçak olarak görüleceği ve alınacak kararın temyize götürülebileceği konusunda ısrarcı...

"AL-ARAIBI AVUSTRALYA VATANDAŞIDIR"
Avustralya hükumeti de bugün Taylandlı savcıya bir çağrı yaparak al-Araibi'nin serbest kalmasını talep etti. Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, hükümetinin Tayland hükümetinden al-Araibi'yi serbest bırakmasını ve Avustralya'ya göndermesini talep etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Payne, "Tayland Başsavcısı, bu gibi durumlarda Tayland'ın İade Yasası'nı yürütmeyi onayladı. Bu savcı tarafından da doğrulandı. Al-Araibi Avustralya vatandaşıdır ve halen tutuklu olarak bulunması hükümetimizi endişelendiriyor" dedi.

Eski bir Bahreyn Milli Takımı oyuncusu olan al-Araibi, ülkesindeki politik baskı nedeniyle ülkesinden kaçarak Avustralya'da mülteci olarak kabul edilmişti. Melbourne şehrinde yaşayan al-Araibi, yarı profesyonel bir takımda futbol yaşantısını sürdürüyordu. (Skor)

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Anahtar Kelimeler:
Bahreyn avustralya TAYLAND Craig Foster Marise Payne

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İnsanları öldür kaç ve cezasız kalsın bide kalkıp savunurlar. Adalet ismi kadın ismi olarak kalacak hep.
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