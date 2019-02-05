Balayında tutuklandı, idam edilebilir! Hakeem al-Araibi'nin inanılmaz hikayesi

Avustralya'da mülteci futbolcu konumunda bulunan ve gittiği Tayland tatilinde tutuklanan futbolcu Hakeem al-Araibi için 60 gün daha hapis kararı çıktı. Bahreyn'de bir polis merkezine yapılan saldırıya ilişkin davada yargılanan al-Araibi'nin 10 yıla kadar hapsi isteniyor ancak Avustralya'ya iltica eden Hakeem al-Araibi, Tayland'da tutuklandı.

Taylandlı savcılar ise geçtiğimiz hafta cuma günü oyuncunun ülkesi Bahreyn'e iade edilmesi talebinde bulunmuştu. Ama Hakeem al-Araibi ise Bahreyn'e iade edilmesi halinde idam edileceğini söylemişti. Bahreynli futbolcunun kefaletle serbest kalma talebi hakimler tarafından reddedilirken ülkesine iade edilmemesi için gerekçeli bir sebep göstermesi talep edildi.

"AVUSTRALYA SENİNLE"

Mahkeme bu savunma için 25 yaşındaki futbolcuya 60 gün daha süre verdi. Duruşma çıkışında gazetecilere "Lütfen Tayland hükümetiyle görüşsünler. Beni Bahreyn'e geri göndermeyin. Onlar beni savunmayacaklar" diye bağıran al-Araibi'ye destekçileri de "Avustralya seninle" diye karşılık verdiler.