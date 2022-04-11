Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Balayında gizemli ölüm! Hamile kadın otel odasının balkonunda düşerek hayatını kaybetti

Balayında gizemli ölüm! Hamile kadın otel odasının balkonunda düşerek hayatını kaybetti

11.04.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskoçya’da yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Yeni evlenen ve henüz hamileliğinin ilk aylarında olan Fawziyah Javed isimli kadın, eşiyle balayı tatilini geçirdikleri otel odasının balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayın üzerine Javed’in yeni evlendiği eşi Kashif Anwar cinayet şüphesiyle tutuklandı.

Balayında gizemli ölüm! Hamile kadın otel odasının balkonunda düşerek hayatını kaybetti

İskoçya’da 31 yaşındaki hamile bir kadın Fawziyah Javed ile yeni evlendiği eşi 27 yaşındaki Kashif Anwar, balayı için Edinburgh’da bir otele yerleşti. İkili balayındayken Fawziyah Javed’in ailesi aldıkları acı haberle bir anda sarsıldı. Genç kadının eşiyle birlikte kaldıkları otel odasının balkonundan düşerek hayatını kaybettiği ifade edildi.

ÇİÇEĞİ BURNUNDA DAMAT TUTUKLANDI

3

Hamile kadının balkonundan düşerek hayatını kaybettiği odada sadece yeni evlendiği eşinin bulunması olayın cinayet olduğu yönündeki iddiaları güçlendirdi. Polis ekipleri yaşanan durumun kaza mı yoksa cinayet mi olduğunu anlayabilmek için araştırmalarını derinleştirdi. Fawziyah Javed'in eşi Kashif Anwar, cinayet suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ölen eşiyle iletişim kurmak için medyuma gitti, aşkı buldu! “Eski kocamın onayını alıp evlendik”Ölen eşiyle iletişim kurmak için medyuma gitti, aşkı buldu! “Eski kocamın onayını alıp evlendik”

ACILI ANNENİN SÖZLERİ DUYGULANDIRDI

Kızının ve torunun ölüm haberini aynı anda aldığında derin bir üzüntü yaşadığını ifade eden Javed’in annesi, “Hayatımız karardı. O çok iyi bir insandı ve sürekli ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunurdu” ifadelerini kullandı.

balayı2

Olaya dair dava süreci devam ederken Javed’in eşi Anwar çıkarıldığı mahkemede herhangi bir savunmada bulundu. Olayla ilgili delillerin toplanmaya devam edildiği ve önümüzdeki günlerde yeni bir mahkeme olacağı ifade edildi.

Eşler arasında şaşırtan inatlaşma! Dondurulmuş cesetleri paylaşamıyorlarEşler arasında şaşırtan inatlaşma! Dondurulmuş cesetleri paylaşamıyorlar


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşler arasında inatlaşma! Dondurulmuş cesetleri...Eşler arasında inatlaşma! Dondurulmuş cesetleri...
Kazancını 12 katına çıkarttı! “Ailem reddetti, çok pişmanım”Kazancını 12 katına çıkarttı! “Ailem reddetti, çok pişmanım”
Oğlundan bile küçük! “Cinsel hayatımız inanılmaz”Oğlundan bile küçük! “Cinsel hayatımız inanılmaz”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Canlı yayında talihsizlik! Kimse beklemiyordu

Canlı yayında talihsizlik! Kimse beklemiyordu

Sevgilisine doğum günü sürprizi yaptı! Çıplak garsonlar...

Sevgilisine doğum günü sürprizi yaptı! Çıplak garsonlar...

Öğretmenin cümleleri sonunu getirdi! Şikayet edilince...

Öğretmenin cümleleri sonunu getirdi! Şikayet edilince...

İkisi de yetişkin film yıldızı! “Birbirimizi izliyoruz ve...”

İkisi de yetişkin film yıldızı! “Birbirimizi izliyoruz ve...”

İlginizi Çekebilir

Aile büyükleri o sahnelerini görünce... "Çıplak olduğum için..."

Aile büyükleri o sahnelerini görünce... "Çıplak olduğum için..."

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.