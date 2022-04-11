Balayında gizemli ölüm! Hamile kadın otel odasının balkonunda düşerek hayatını kaybetti

İskoçya’da 31 yaşındaki hamile bir kadın Fawziyah Javed ile yeni evlendiği eşi 27 yaşındaki Kashif Anwar, balayı için Edinburgh’da bir otele yerleşti. İkili balayındayken Fawziyah Javed’in ailesi aldıkları acı haberle bir anda sarsıldı. Genç kadının eşiyle birlikte kaldıkları otel odasının balkonundan düşerek hayatını kaybettiği ifade edildi.

ÇİÇEĞİ BURNUNDA DAMAT TUTUKLANDI

Hamile kadının balkonundan düşerek hayatını kaybettiği odada sadece yeni evlendiği eşinin bulunması olayın cinayet olduğu yönündeki iddiaları güçlendirdi. Polis ekipleri yaşanan durumun kaza mı yoksa cinayet mi olduğunu anlayabilmek için araştırmalarını derinleştirdi. Fawziyah Javed'in eşi Kashif Anwar, cinayet suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ACILI ANNENİN SÖZLERİ DUYGULANDIRDI

Kızının ve torunun ölüm haberini aynı anda aldığında derin bir üzüntü yaşadığını ifade eden Javed’in annesi, “Hayatımız karardı. O çok iyi bir insandı ve sürekli ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunurdu” ifadelerini kullandı.

Olaya dair dava süreci devam ederken Javed’in eşi Anwar çıkarıldığı mahkemede herhangi bir savunmada bulundu. Olayla ilgili delillerin toplanmaya devam edildiği ve önümüzdeki günlerde yeni bir mahkeme olacağı ifade edildi.



