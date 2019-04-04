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Balayından dönen çift, apar topar tutuklandı!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
İLGİNÇ HABERLER  | 04.04.2019 10:00 | Son Güncelleme

İngiltere'de bir çift, balayından döndükleri sırada uçaktan iner inmez tutuklandı. Sebebini duyanlar ise kulaklarına inanamadılar.

Balayından dönen çift, apar topar tutuklandı!

Polis, Karayiplerde balayındayken, 25 yaşındaki gelin Leigha Armstrong ve 29 yaşındaki damat Ricky Armstrong'un evine baskın düzenledi. 34 adet kenevir bitkisi ve talimat defteri bulunan çift, kontrollü B sınıfı ilaç üretmekten suçlandı.

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Memurlar, içeriden kuvvetli bir koku aldığını belirten komşular tarafından çağırıldı ve içinde 34 kenevir bitkisi, ısıtma ekipmanı olan kilitli bir oda buldular.

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Evlerinde resmen bir esrar fabrikası kuran çiftin hesaplamalarla ve talimatlarla dolu bir not defteri de bulundu.

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Temmuz 2017'de Bay ve Bayan olarak geri döndüklerinde tutuklandı.

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Savcı Tony Trigg, ellerindeki kenevirin tahmini maksimum 22.500 £ değerinde olduğunu söyledi.

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Serbest meslek sahibi Armstrong'a, suçu kabul etmesinden dolayı sekiz ay hapis cezası verildi. 150 saat de ücretsiz çalışma yapması kararlaştırıldı. Daha önce suçsuz olduğunu iddia eden ancak daha sonra iddiasını değiştiren güzellik uzmanı Bayan Armstrong'a dokuz ay hapis cezası verildi. 120 saat de ücretsiz çalışması kararlaştırıldı.

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