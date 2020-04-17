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Balçova’da dayanışma menüsü

İZMİR HABERLERİ  | 17.04.2020 10:43 | Son Güncelleme

Küresel korona virüs salgınına karşı önlemler alan Balçova Belediyesi, Balçova Belediyesi Aşevinin kapasitesini artırdı.

Balçova’da dayanışma menüsü

Küresel korona virüs salgınına karşı önlemler alan Balçova Belediyesi, Balçova Belediyesi Aşevinin kapasitesini artırdı. Balçova’da her gün yaşlı ve kimsesi olmayan bin kişiye beş çeşit yemek götürülüyor.
Yüz binden fazla insanın hayatını kaybettiği, milyonlarca insanın enfekte olduğu korona virüs salgınında en riskli gurubu yaşlılar oluşturuyor. Ülkemizde de sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü özellikle de kimsesi olmayan vatandaşların en büyük sorunu ise temel gıda maddelerine ulaşmaktaki zorlukları. Kimsesiz vatandaşlar için yıllardır yemek yardımı yapan Balçova Belediyesi Aşevi de yaşanan salgın nedeniyle kapasitesini artırdı. Balçova’da yaşayan 65 yaş üstü ve kimsesi olmayan bin kişiye, her gün beş çeşit yemek götürülmeye başlandı. Yemek menüsünü haftalık olarak kendisi kontrol eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, bu zor günleri dayanışma ile aşacaklarını belirterek, “Biz, hangi mahallemizde yardıma ihtiyacı olan vatandaşımız var biliyoruz. Ayrıca Balçovalılara duyurular yaparak yardıma ihtiyacı olan yaşlı komşularını bildirmelerini istedik. Bu zor günlerde büyüklerimizin kendilerini yalnız hissetmemesi, en azından her gün sıcak yemek yemeleri için çalışıyoruz. Paylaşarak ve dayanışma içinde bu günleri atlatacağız” diye konuştu.

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