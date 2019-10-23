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Baldızdan enişteye korkunç tuzak: Ben de kullanıyorum

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 23.10.2019 13:30 | Son Güncelleme

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir kadının, eniştesini tarım ilacı enjekte ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Baldızdan enişteye korkunç tuzak: Ben de kullanıyorum

Alınan bilgiye göre Sarıgöl ilçesine bağlı Karacaali Mahallesi sakinlerinden S.V. (37), sabah saatlerinde kayınpederinin evinde ölü bulundu.

Olaya ilişkin S.V'nin baldızı M.H. (24) gözaltına alındı. Genç kadının, gece geç saatlerde kayınpederinin evine gelen S.V'ye, "Ben de kullanıyorum" diyerek tarım ilacı enjekte ettiği ileri sürüldü.

Jandarmaya bağlı Olay Yeri İnceleme Timi evde inceleme yaparken, S.V'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
tarım ilacı Manisa

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