Canlı yayına alkollü çıktı: Kameramanı 'İguana'ya benzetip karda melek yaptı!

Avustralya’da yayın yapan Today programında ekrana gelen canlı bağlantı izleyenleri şaşkına çevirdi. Milano Cortina Kış Olimpiyatları için İtalya’dan yayına bağlanan muhabir Danika Mason’ın dağınık halleri ve sözlerini toparlayamaması sosyal medyada gündem oldu.

Soğuk hava ve kar fırtınası altında yayın yapan Mason, konuşması sırasında cümleleri karıştırdı, kelimeleri yanlış telaffuz etti ve hatta sunucu arkadaşını “donmuş iguana”ya benzetti. Spor haberini aktarırken İngiltere ile ABD’yi karıştırması ve bir ara yere uzanıp “kar meleği” yapması izleyenleri şaşkına çevirdi.

“İÇMEMELİYDİM” DİYEREK ÖZÜR DİLEDİ

Canlı yayındaki görüntüler kısa sürede viral olurken, bazı izleyiciler muhabirin sağlık durumundan endişe etti.

Gelen tepkilerin ardından Mason, bir gün sonra yeniden yayına çıkarak açıklama yaptı. Durumu yanlış değerlendirdiğini kabul eden muhabir, yayından önce alkol aldığını itiraf etti.