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Bale sanatçıları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 04.12.2019 14:25 | Son Güncelleme

Bale sanatçıları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İZMİR (AA) - İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) sanatçıları, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak fotoğraf seçti.

Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde, "5. Murat" balesi sahnelenmeden önce balerin ve baletler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması hakkında bilgi aldı ve fotoğrafları inceledi.

İZDOB sanatçıları, "haber" kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de Saldırıların Hedefi Çocuklar", Mustafa Hassona'nın "Gazze'de Enkazlar Altında İftar", Behçet Alkan'ın "Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz Yürüyüş", Halil Fidan'ın "Harran'da Yaşam", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı", Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın Azmi" ve Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den Dünya Rekoru" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Seçim yapmakta zorladıklarını, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu dile getiren sanatçılar, AA foto muhabirlerini tebrik etti.

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AA "Yılın Fotoğrafları" oylaması İZDOB İzmir Devlet Opera ve Balesi oylama

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