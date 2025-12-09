Bali’de yetişkin film operasyonu: Ünlü yıldız Bonnie Blue’ya baskın!

Tatil cenneti Bali, yetişkin eğlence sektöründe kullanılan “Bang Bus” konseptine benzer bir etkinlik düzenlendiği iddialarıyla gündeme geldi. İngiliz yetişkin film yıldızı Bonnie Blue, üniversite öğrencilerine yönelik olduğu öne sürülen içerikler için yerel bir minibüs kiraladığı iddiası adada büyük tepki topladı.

“BANG BUS” KONSEPTİ VE TEPKİ ÇEKEN İÇERİKLER

Yetişkin eğlence sektöründe bilinen “Bang Bus” formatı, kamera yerleştirilmiş bir minibüs içinde kurgusal yolculuk temalı çekimlerin yapılmasıyla tanınıyor. Bonnie Blue’nun daha önce genç takipçilere hitap ettiği öne sürülen aşırı cinsel içerikler nedeniyle yetişkin içerikleri üretilen platformdan men edildiği belirtiliyor. Blue ayrıca geçtiğimiz eylül ayında Sheffield’daki bir öğrenci kulübünde saldırıya uğradığını iddia ettiği olayla da gündeme gelmişti.

POLİS OPERASYONU VE GÖZALTILAR

Bali polisi, Badung bölgesinde yürüttüğü operasyon kapsamında Blue’nun konakladığı yere baskın düzenledi. Şüpheli, gözaltına alınarak göçmenlik bürosuna teslim edildi. Aramalarda “School Bonnie Blue” etiketi taşıyan 19 kostüm, flaş bellekler, prezervatif kutuları, kiralık minibüs ve araca ait sahiplik belgeleri ele geçirildi.

Operasyon kapsamında toplam 17 kişinin gözaltına alındığı, gözaltına alınanlar arasında Britanyalı turistlerin de bulunduğu bildirildi.