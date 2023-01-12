Balığın en lezzetli hali: Palamut buğulama tarifi!

Balığın ve sebzelerin uyumu göz ardı edilemeyecek kadar lezzetli oluyor. Soğan ve domates palamut balığının yanına oldukça yakışıyor. Palamut buğulama tarifi hem pratik hem de enfes bir lezzette oluyor.

MALZEMELER 2 adet orta boy palamut balığı (halka dilimlenmiş)

2 adet mor soğan (iri doğranmış)

1 adet beyaz soğan (iri doğranmış)

3 adet yeşil biber (orta irilikte doğranmış)

2 diş sarımsak (dilimlenmiş)

2 adet büyük boy domates (halka dilimlenmiş)

1/4 adet limonun suyu

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı tuz

1 çay bardağı su

Üzeri İçin:

2-3 adet defne yaprağı

5-6 dilim limon

1 yemek kaşığı tereyağı

TARİF Tencereye zeytinyağını ekleyin ve üzerine mor soğanları yerleştirin.

Üzerine beyaz soğanları ve biberleri ekleyin.

Üzerine balıkları ve domatesleri dizin. Limonları da ekleyin.

Defne yapraklarını, suyu ve tereyağı parçalarını da ekleyin. Aralarına sarımsak dilimlerini ve limon suyunu ilave edin. Tuz ve karabiberi ekleyin.

Bu aşamada kullandığınız tencere fırına dayanıklı ise fırına da verebilirsiniz. Bu tarifi direkt fırın kabı ile de yapabilirsiniz. Fırında pişme süresi 190 derecede 20-25 dakika kadar sürecektir. Ocakta pişirmek isterseniz tencerenin kapağını kapatarak önce içerisindeki su kaynayana kadar yüksek ateşte, ardından kısık ateşte yarım saat pişirin.

Leziz balığınız hazır. Ilık servis etmenizi öneririz.

AFİYET OLSUN!

