YEMEK

Balığın taze olup olmadığını nasıl anlarız?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 03.09.2018 14:06 | Son Güncelleme

Balığın sayılamayacak kadar olan faydalarından yararlanmak için balığı taze tüketmemiz gerekir. Peki taze balık nasıl anlaşılır? Cevabı yazımızda...

Balığın taze olup olmadığını nasıl anlarız?

Uzmanların haftada en az iki kere tüketilmesini önerdiği, şifa deposu ve lezzetli balıkların faydalarından gerçekten yararlanabilmek için taze tüketilmesi gerekir. Her yaş döneminde vücudumuz için en önemli gıdaların başında gelen balığın tazeliğini anlamak için aşağıdaki noktalara dikkat etmek gerekmektedir.

iStock-877490218

İlk dikkat edilmesi gereken ve balığın taze olup olmadığını anlamanızı sağlayacak nokta balığın gözleridir. Balığın gözleri dışa doğru bombeliyse ve parlaksa bu taze olduğunu gösterir. İçe doğru girmiş mat ve donuk gözler ise, balığın bayatlamış olduğu anlamına gelmektedir.

iStock-95391126

Dikkat edilmesi gereken ikinci husus, balığın solungaçlarıdır. Taze balığın solungaçları kırmızı olur, Bayat balığın solungaçları ise kiremit rengindedir.

solungaç

Bir diğer yöntem ise, balığın üzerine parmağınızı bastırıp çekmektir. Eğer parmağınızı çektiğinizde balıkta herhangi bir iz içe çökme olmazsa bu balığın taze olduğu anlamına gelir. Bayat balıkta elinizi çektiğinizde, balık eski haline dönmez.

Taze balığın pulları vücuduna yapışıktır. Bundan dolayı taze balık almak isterseniz elinizi balığın üzerinde gezdirmelisiniz, pulları elinize geliyor fakat dökülmüyorsa balık tazedir.

Balık satın alırken dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi de balığın kokusudur. Taze balık hafif bir deniz kokusunun dışında hemen hemen kokusuzdur. Bayatlamaya başlayınca asit kokusu yaymaya başlarlar, kokusu artar ve ağırlaşır.

iStock-926211684

 Taze balığı başından kaldırıp tuttuğunuzda balığın kuyruğu dik kalır. Balık bayatsa, başından tutup kaldırdığınızda balık kuyruğunu aşağı bırakır.

Tüm bu noktalara dikkat ederek balığın taze olup olmadığını anlayabilirsiniz.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
taze balık balığın tazesi

En Çok Okunan Haberler

Yıldız Tilbe O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Sosyal medyadan açıkladı

Yıldız Tilbe O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Sosyal medyadan açıkladı

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan doktoru yanıltan soru!

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan doktoru yanıltan soru!

Asla tüketmeyin! Saf zehir olduğu ortaya çıktı

Asla tüketmeyin! Saf zehir olduğu ortaya çıktı

Şarbon hastalığı nedir? Hastalığa yakalandığınızı nasıl anlarsınız?

Şarbon hastalığı nedir? Hastalığa yakalandığınızı nasıl anlarsınız?

Cep yakmaz: Et yerine tercih edebileceğiniz 7 protein kaynağı

Cep yakmaz: Et yerine tercih edebileceğiniz 7 protein kaynağı

Fırında sebzeli peynirli makarna

Fırında sebzeli peynirli makarna

İlginizi Çekebilir

Her gün tüketiyoruz ama ilk hali bakın nasılmış!

Her gün tüketiyoruz ama ilk hali bakın nasılmış!

Bu suyu sakın dökmeyin! Düzenli tüketildiğinde boy uzatıyor

Bu suyu sakın dökmeyin! Düzenli tüketildiğinde boy uzatıyor

Karatay konuştu: İlaç alacağınıza onu yiyin

Karatay konuştu: İlaç alacağınıza onu yiyin

Tanıştıralım: 7 günde 7 kilo verdiren su diyeti

Tanıştıralım: 7 günde 7 kilo verdiren su diyeti

Osman Müftüoğlu açıkladı: Karpuzun beyaz kısmı Viagra'dan da etkili

Osman Müftüoğlu açıkladı: Karpuzun beyaz kısmı Viagra'dan da etkili

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cep yakmaz: Et yerine tercih edebileceğiniz 7 protein kaynağı

Cep yakmaz: Et yerine tercih edebileceğiniz 7 protein kaynağı

Şarbon hastalığı nedir? Hastalığa yakalandığınızı nasıl anlarsınız?

Şarbon hastalığı nedir? Hastalığa yakalandığınızı nasıl anlarsınız?

Ağızda oluşan yaralar 1 saat içinde yok ediyor

Ağızda oluşan yaralar 1 saat içinde yok ediyor

Ağızda oluşan yaraları 1 saat içinde yok ediyor

Ağızda oluşan yaraları 1 saat içinde yok ediyor

Asla tüketmeyin! Saf zehir olduğu ortaya çıktı

Asla tüketmeyin! Saf zehir olduğu ortaya çıktı

Bu unlar bildiğiniz gibi değil: Yeni nesil meyve ve sebzelerden üretilen un çeşitleri

Bu unlar bildiğiniz gibi değil: Yeni nesil meyve ve sebzelerden üretilen un çeşitleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.