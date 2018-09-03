Balığın taze olup olmadığını nasıl anlarız?

Uzmanların haftada en az iki kere tüketilmesini önerdiği, şifa deposu ve lezzetli balıkların faydalarından gerçekten yararlanabilmek için taze tüketilmesi gerekir. Her yaş döneminde vücudumuz için en önemli gıdaların başında gelen balığın tazeliğini anlamak için aşağıdaki noktalara dikkat etmek gerekmektedir.

İlk dikkat edilmesi gereken ve balığın taze olup olmadığını anlamanızı sağlayacak nokta balığın gözleridir. Balığın gözleri dışa doğru bombeliyse ve parlaksa bu taze olduğunu gösterir. İçe doğru girmiş mat ve donuk gözler ise, balığın bayatlamış olduğu anlamına gelmektedir.

Dikkat edilmesi gereken ikinci husus, balığın solungaçlarıdır. Taze balığın solungaçları kırmızı olur, Bayat balığın solungaçları ise kiremit rengindedir.

Bir diğer yöntem ise, balığın üzerine parmağınızı bastırıp çekmektir. Eğer parmağınızı çektiğinizde balıkta herhangi bir iz içe çökme olmazsa bu balığın taze olduğu anlamına gelir. Bayat balıkta elinizi çektiğinizde, balık eski haline dönmez.

Taze balığın pulları vücuduna yapışıktır. Bundan dolayı taze balık almak isterseniz elinizi balığın üzerinde gezdirmelisiniz, pulları elinize geliyor fakat dökülmüyorsa balık tazedir.