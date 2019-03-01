Balığın üzerine limon sıkarak hata mı yapıyoruz?

Sağlığımız için son derece önemli bir gıda olan balık, kalp hastalıklarından kansere kadar doğal bir koruyucudur. Omega 3 kaynağı olan balık, gelişim çağında olan çocukların beyin gelişimini destekler. Birden fazla pişirme tekniği olan bu güzide yiyeceğin bir de birden farklı yeme şekilleri vardır. Onlardan biri ise pişirdikten sonra üzerine limon sıkarak tüketmek.

Güçlü bir Omega 3 kaynağı olan balığı mevsiminde bol bol tüketmeliyiz. Tıp uzmanı Dr. Ali Fuat Aytekin, "Ekmeği bu kadar tüketeceğimize balık yağı tüketsek IQ seviyelerimiz yükselir" şeklinde ciddi açıklamalarda buunuyor. Omega-3'ün asprin gibi olduğunu belirten Aytekin, hem kanı sulandırdığını hem de antikolajen gibi bir sürü özelliklerinin olduğunu belirtiyor. Kalp krizi riskini en aza indiren balık, üstelik kanser gibi ciddi rahatsızlıklara karşı kalkan oluyor.

Balığın üzerine limon sıkmanın halk arasında doğru bilinen bir yanlış olduğunu belirten Aytekin, "limon, omega 3 ile etkileşime girdiğinde onu bozar. Etkisini yitirmesine neden olur" şeklinde açıklamada bulunuyor.

Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili ise, balığı hazırlarken ya da piştikten sonra mutlaka limon sıkılması gerektiğini söylüyor. Limondaki antioksidanlar ve C vitamini, balıktaki omega 3'ün vücuttaki kullanımını artırdığını belirtiyor. Peki sizin bu konudaki yorumunuz nedir?

