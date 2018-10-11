Balığın üzerine neden helva yenir?

Kış mevsiminin en güzel nimetlerinden biridir taze balık. Akşam yemeğinde balık varsa yanında salata olmazsa olmazıdır. Evde balık pişirildiğinde yanına helva yemek çoğu zaman tercih edilen bir şey olmasa da balık restoranlarının menüsünde muhakkak bulunur.
Bunun nedeni ise tamamen sağlıkla ilgilidir. Omega 3 açısından zengin olan balık bunun yanı sıra çinko, iyot ve demir gibi mineraller bakımından güçlüdür. Bu kadar zengin bir besini vücuda almak kimi zaman tahribata neden olabilir, sindirim sistemini bozabilir. Balık yedikten sonra şişkinlik, mide bulantısı ya da kan şekerinde düşme yaşanabilir. Bunun önüne geçmek için de balığın üzerine hemen tatlı yenmesi doğru olur.
Balığın bayat olma ihtimaline karşı sütlü tatlılar tercih edilmez. Şerbetli tatlıların tercih edilmeme sebebi ise çok ağır olmalarıdır. Zaten öncesinde ağır ve bol mineralli bir yiyecek yenmiştir. Üzerine şerbetli gıda tüketerek hazımsızlığı ve mide bulantısını iki katına çıkarmak kimse istemez. İşte bahsettiğimiz sebeplerden sonra geriye kalan en hafif ve sade tatlı helva olur. Balık yedikten sonra kan şekerini kontrollü bir şekilde yükseltir.
İlk nedeni açıkladık. Balığın ardından helva yenmesinin bir önemli sebebi daha var: Denizdeki kirlilikten ötürü yediğimiz balıklarda ağır metaller birikebiliyor. Ağır metallerin vücudumuza girmesi ise son derece tehlikeli ve bizi zehirleme ihtimali çok yüksek. Bu aşamada devreye giren tahin, balıkta biriken ağır metalleri sıfırlar ve ortadan kaldırır. Balık sonrası yenilen tahin tam bir sağlık neferi olarak hareket eder çünkü vücuttaki fosfor oranını düzenler ve mide asidini dengeye sokar.
Görüldüğü üzere sadece keyif ve balığa yakıştığı için değil, aslında sağlığımıza çok büyük katkıları olduğu için de tüketiliyormuş. Artık evde balık pişirdikten sonra da bir tahin helvası pişirirsiniz :) Şimdiden sizlere afiyet olsun!
8 adet baklava yufkası
8 dilim tahin helvası
1/2 lt sıvı yağ
2 su bardağı hindistan cevizi
1 su bardağı pudra şekeri
Baklava yufkalarımızı tek tek açıp içine dilim şeklinde kesmiş olduğumuz fıstıklı tahin helvamızı koyuyoruz . Sigara böreği sarar gibi sarıyoruz.
Hindistan cevizlerini yağsız tavaya alıp, çikolata rengi gibi olana kadar kızartıyor ve soğumaya bırakıyoruz.
Bu hazırladığımız karışımımıza pudra şekeri ilave ediyoruz. Tahinli böreklerimizi kızgın yağda kızarttıktan sonra bu karışıma buluyoruz. Afiyet olsun!
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