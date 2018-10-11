Balığın üzerine neden helva yenir?

Kış mevsiminin en güzel nimetlerinden biridir taze balık. Akşam yemeğinde balık varsa yanında salata olmazsa olmazıdır. Evde balık pişirildiğinde yanına helva yemek çoğu zaman tercih edilen bir şey olmasa da balık restoranlarının menüsünde muhakkak bulunur.

Bunun nedeni ise tamamen sağlıkla ilgilidir. Omega 3 açısından zengin olan balık bunun yanı sıra çinko, iyot ve demir gibi mineraller bakımından güçlüdür. Bu kadar zengin bir besini vücuda almak kimi zaman tahribata neden olabilir, sindirim sistemini bozabilir. Balık yedikten sonra şişkinlik, mide bulantısı ya da kan şekerinde düşme yaşanabilir. Bunun önüne geçmek için de balığın üzerine hemen tatlı yenmesi doğru olur.

Balığın bayat olma ihtimaline karşı sütlü tatlılar tercih edilmez. Şerbetli tatlıların tercih edilmeme sebebi ise çok ağır olmalarıdır. Zaten öncesinde ağır ve bol mineralli bir yiyecek yenmiştir. Üzerine şerbetli gıda tüketerek hazımsızlığı ve mide bulantısını iki katına çıkarmak kimse istemez. İşte bahsettiğimiz sebeplerden sonra geriye kalan en hafif ve sade tatlı helva olur. Balık yedikten sonra kan şekerini kontrollü bir şekilde yükseltir.