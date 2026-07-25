Balık avı faciaya dönüştü: 65 santimetrelik yılan balığı adamın bağırsağını deldi!

Bangladeş'te yaşanan ve uluslararası bilim dünyasında da dikkat çeken sıra dışı bir olay, International Journal of Surgery Case Reports dergisinde yayımlanan vaka raporuyla gündeme geldi.

Bilimsel makaleye göre olay, balıkçının av sırasında çalıştığı esnada meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık 65 santimetre uzunluğundaki canlı yılan balığı, balıkçının kıyafetlerinin arasından geçerek anal bölgeden vücuduna girdi. Hayvanın içeride ilerlemeye devam etmesi nedeniyle balıkçı saatler boyunca dayanılmaz karın ağrısı çekti.

Ancak hasta, yaşadığı olayın ardından hastaneye ertesi gün başvurdu.

TETKİKLERDE CANLI YILAN BALIĞI TESPİT EDİLDİ

Hastanede yapılan ilk değerlendirmelerde doktorlar, şiddetli karın ağrısının nedenini belirlemek amacıyla görüntüleme yöntemlerine başvurdu.

Çekilen röntgen filminde bağırsak delinmesini düşündüren bulguların yanı sıra karın içerisinde yabancı bir cisim bulunduğu görüldü. Yapılan incelemelerde söz konusu yabancı cismin hala canlı olan bir yılan balığı olduğu belirlendi.

Ayrıca karın boşluğunda serbest hava tespit edilmesi, bağırsak perforasyonu şüphesini güçlendirdi.

SİGMOİD KOLON 5 SANTİMETRE DELİNMİŞ

Acil olarak gerçekleştirilen ameliyatta, yılan balığının kalın bağırsağın son bölümü olan sigmoid kolonu yaklaşık 5 santimetre boyunca deldiği ortaya çıktı.

Cerrahlar, bağırsak duvarını aşarak karın boşluğuna ulaşan canlı yılan balığını başarılı şekilde çıkardı.

Vakanın en dikkat çekici yönlerinden biri ise hayvanın yaklaşık 65 santimetre uzunluğunda olmasıydı.

ACİL AMELİYATLA HAYVAN ÇIKARILDI

Doktorlar, hastayı vakit kaybetmeden laparotomi adı verilen açık karın ameliyatına aldı.

Operasyon sırasında şu işlemler gerçekleştirildi:

Canlı yılan balığının tamamen çıkarılması

Bağırsak delinmesinin değerlendirilmesi ve onarılması

Karın boşluğunun temizlenmesi

Geçici kolostomi uygulanması.

Uzmanlar, bu müdahalelerin enfeksiyon riskini azaltmak ve bağırsak dokusunun güvenli şekilde iyileşmesini sağlamak amacıyla yapıldığını belirtti.

GEÇİCİ KOLOSTOMİ UYGULANDI

Ameliyatın ardından hastaya geçici kolostomi açıldı. Bu yöntemle kalın bağırsak karın duvarına bağlanarak dışkının yaralı bölgeden geçmesi önlendi.

Böylece bağırsak dokusunun daha sağlıklı iyileşmesi ve olası enfeksiyonların önüne geçilmesi hedeflendi.

DÖRT GÜN SONRA TABURCU EDİLDİ

Geçirdiği ağır yaralanmaya rağmen hastanın sağlık durumunun hızla düzeldiği bildirildi. Tedavi sürecinde herhangi bir ciddi komplikasyon gelişmeyen balıkçı, ameliyattan dört gün sonra taburcu edildi. Doktorlar, taburculuk sırasında hastanın ağrısının kalmadığını ve genel durumunun iyi olduğunu açıkladı.

TIP DÜNYASI İÇİN ÖNEMLİ BİR VAKA

Makalenin yazarları, sindirim sisteminde yabancı cisim vakalarının zaman zaman görüldüğünü ancak canlı bir hayvanın bağırsağı delmesine bağlı gelişen vakaların son derece nadir olduğunu vurguladı.

Uzmanlara göre bu olay, acil servislerde değerlendirilen hastalarda yalnızca klinik bulguların değil, hastanın mesleği ve olay öncesindeki faaliyetlerinin de tanı açısından büyük önem taşıdığını gösteriyor.

Uluslararası bilimsel dergide yayımlanan vaka, alışılmadık nedenlerin de şiddetli karın ağrısı vakalarında göz önünde bulundurulması gerektiğini ortaya koyan dikkat çekici örneklerden biri olarak değerlendirildi.

Göl resimleri temsilidir.