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Kestirme yol uğruna büyük risk! Çöken köprüden geçmeye devam ediyorlar

Yunanistan'ın Teselya bölgesinde, 2023 yılında Daniel Fırtınası'nın ardından ağır hasar alarak kullanıma kapatılan Palaiopyrgos Köprüsü, aradan geçen zamana rağmen bazı sürücüler tarafından kullanılmaya devam ediyor. Fiziksel bariyer bulunmayan köprüde yaşananlar güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Gökçen Kökden

Eylül 2023'te Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye'yi etkileyen Daniel Fırtınası, Teselya bölgesinde büyük yıkıma neden olmuştu. Sel felaketi sırasında bölgedeki 79 köprü kullanılamaz hale gelirken, Tempi Belediyesi ile Agia Belediyesi'ne bağlı sahil yerleşimlerini birbirine bağlayan Palaiopyrgos Köprüsü de ciddi hasar gördü.

Köprünün orta bölümü çökerken, yapı Pinios Nehri üzerinde tehlikeli bir şekilde kullanılmaz hale geldi. Yetkililer köprüyü araç trafiğine kapattı.

UYARI TABELALARI VAR, FİZİKSEL ENGEL BULUNMUYOR

Resmi olarak araç geçişine kapalı olmasına rağmen köprü girişlerinde yalnızca uyarı levhaları bulunuyor. Geçişi tamamen engelleyecek bariyer veya benzeri fiziksel önlemlerin olmaması nedeniyle bazı sürücüler köprüyü kullanmayı sürdürüyor.

Yerel haber sitesi Larissanet tarafından drone ile kaydedilen görüntülerde, bir arazi aracının ağır hasarlı köprüden yavaş ilerleyerek karşıya geçtiği görülüyor.

KESTİRME YOL OLARAK TERCİH EDİLİYOR

Bölge sakinlerine göre bazı sürücüler, alternatif güzergahın daha uzun olması nedeniyle risk alarak köprüyü kullanmayı tercih ediyor. Böylece hem zaman hem de yakıt tasarrufu sağlamaya çalışıyorlar.

Bölgedeki bir diğer sorun ise navigasyon uygulamalarının bazı durumlarda sürücüleri hala bu güzergâha yönlendirmesi. Güncel olmayan harita verileri nedeniyle bölgeyi bilmeyen turistler, köprünün girişine kadar gelebiliyor.

Uyarı levhalarıyla karşılaşan sürücüler ise ya geri dönmek ya da yerel halkın kullandığı riskli geçişi tercih etmek arasında karar vermek zorunda kalıyor.

Uzmanlar ve yerel yetkililer, olası kazaların önüne geçilebilmesi için köprü çevresinde daha etkili fiziksel güvenlik önlemleri alınması gerektiğine dikkat çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan yaşam
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