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Balık pişirirken bütün ev kokuyorsa bunu deneyin! Kokunun mutfağa yayılmasını azaltıyor

Kış sofralarının en sevilen lezzetlerinden biri olan balık, pişirme sırasında ortaya çıkan yoğun koku nedeniyle birçok kişinin evde hazırlamaktan kaçındığı yiyeceklerin başında geliyor. Üstelik pişirme sonrasında koku yalnızca mutfakta kalmayıp evin diğer odalarına da yayılabiliyor. Ancak balık pişirmekten vazgeçmenize gerek yok. Pişirme sırasında ve sonrasında uygulayacağınız birkaç basit yöntemle kokunun eve yayılmasını büyük ölçüde azaltabilirsiniz.

Balık pişirirken bütün ev kokuyorsa bunu deneyin! Kokunun mutfağa yayılmasını azaltıyor
Gökçen Kökden

Balık pişirmek artık sizin için sorun olmaktan çıkabilir. Uygulayacağınız bu basit yöntemler sayesinde pişirme sırasında yayılan yoğun kokuyu azaltabilir, mutfağınızın saatlerce balık kokmasının önüne geçebilirsiniz.

OCAĞIN YANINA KÜÇÜK BİR TENCERE KOYUN

Balık pişirirken bütün ev kokuyorsa bunu deneyin! Kokunun mutfağa yayılmasını azaltıyor 1

Balık pişirirken mutfakta ayrı bir küçük tencerede su kaynatabilirsiniz. Suyun içerisine bir miktar sirke ekleyerek düşük ateşte kaynamaya bırakmak, ortamdaki yoğun kokunun daha az hissedilmesine yardımcı olabilir.

Sirkenin keskin kokusundan hoşlanmayanlar ise kaynayan suya limon veya portakal kabuğu, birkaç dilim limon, tarçın çubuğu ya da karanfil ekleyebilir. Böylece balık pişerken mutfağa aynı zamanda daha hoş aromalar yayılır. Ancak bu yöntem tek başına yeterli olmayabilir. Balık kokusunun bütün eve yayılmasını önlemek için asıl önemli nokta, kokuyu mümkün olduğunca mutfakta tutmak ve hızlı şekilde dışarı atmak.

ASPİRATÖRÜ BALIK TAVAYA GİRMEDEN ÇALIŞTIRIN

Balık pişirirken bütün ev kokuyorsa bunu deneyin! Kokunun mutfağa yayılmasını azaltıyor 2

Aspiratörü balığı pişirmeye başladıktan sonra açmak yerine birkaç dakika öncesinden çalıştırmak daha iyi sonuç verebilir. Pişirme sırasında pencereyi de açarak hava akışı oluşturmak, havaya karışan kokunun diğer odalara yayılmadan uzaklaşmasına yardımcı olur. Pişirme işlemi bittikten hemen sonra aspiratörü kapatmak yerine bir süre daha çalıştırmak da mutfakta kalan kokunun azalmasını sağlayabilir.

YAĞI FAZLA ISITMAYIN

Balık pişirirken bütün ev kokuyorsa bunu deneyin! Kokunun mutfağa yayılmasını azaltıyor 3

Özellikle kızartma yaparken mutfağı kaplayan ağır kokunun bir kısmı balıktan, bir kısmı ise yüksek sıcaklığa ulaşan yağdan kaynaklanır. Yağın duman çıkaracak kadar ısıtılması kokunun daha yoğun hale gelmesine neden olabilir. Bu nedenle balığı kontrollü sıcaklıkta pişirmek ve kızartma yağının aşırı ısınmasına izin vermemek önemli. Balığın yüzeyindeki fazla suyu pişirmeden önce kağıt havluyla almak da yağın sıçramasını ve pişirme sırasında oluşan buharı azaltmaya yardımcı olur.

KOKUNUN KAYNAĞINI MUTFAKTA BEKLETMEYİN

Balığı yedikten sonra mutfağın hâlâ kokmasının nedeni yalnızca pişirme sırasında havaya yayılan koku olmayabilir. Balığın ambalajı, deri ve kılçıkları, kullanılan yağ, tava ve kesme tahtası da kokunun kaynağı olmaya devam eder. Balık artıklarını mümkün olduğunca kısa sürede ağzı kapalı bir poşete koyarak mutfaktan uzaklaştırın. Tavayı, kesme tahtasını ve balıkla temas eden diğer gereçleri de uzun süre tezgahta bekletmeden temizleyin. Kızartma yaptıysanız kullanılmış yağı açık bir kapta bırakmayın.

PİŞİRME YÖNTEMİ DE KOKUYU ETKİLİYOR

Balık pişirirken bütün ev kokuyorsa bunu deneyin! Kokunun mutfağa yayılmasını azaltıyor 4

Balık kokusuna karşı alınabilecek önlemlerden biri de pişirme yöntemini değiştirmek. Tavada ve özellikle bol yağda kızartma, kokunun ve yağ parçacıklarının mutfağa daha fazla yayılmasına neden olabilir. Kokudan özellikle rahatsız oluyorsanız balığı fırında, üzeri kapalı uygun bir kapta veya pişirme kağıdı kullanarak hazırlamayı deneyebilirsiniz. Böylece hem daha kontrollü bir pişirme sağlanabilir hem de kızartmaya kıyasla mutfağa yayılan ağır koku azaltılabilir.

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Anahtar Kelimeler:
balık yemek
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