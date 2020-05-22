Balık tutmaya giden adamın oltasına 'Nematomorpha' takıldı

Sırbistan'ın doğusunda, Visočica Nehri üzerinde yapay bir göl olan Zavoj gölünde balığa giden Marko Ungurjanovic adındaki adam, balık yerine Nematomorpha da denilen kılımsısolucanlar takıldı. Ürpertici bir görünüme sahip olan kılımsısolucanı yakalayan adam ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

UZAYLI GİBİ TUHAF BİR YARATIK

Yakaladığı şeyin ne olduğunu bilmeyen adam görüntüleri sosyal medyada paylaşırken 'siyah ip gibi görünen, uzaylı gibi tuhaf bir yaratık buldum.' notuyla paylaştı. Nematomorpha da denilen Kılımsısolucanların boyu genellikle 5-10 santimetre arasında değişirken, nadiren de olsa boyları bazı durumlarda iki metreye kadar ulaşır.

Diğer bir adları at kılı solucanları olan bu omurgasız hayvanlar sulama olukları, yüzme havuzları, akarsular, su birikintileri ve sarnıçlar gibi nemli alanlarda bulunur.

