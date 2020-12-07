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Balık tuttuğunu sandı oltayı çektiği an dehşete düştü! Siyah bacaklı gizemli canlı...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 07.12.2020 14:19 | Son Güncelleme:
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Balık tuttuğunu sandı oltayı çektiği an dehşete düştü! Siyah bacaklı gizemli canlı...

Tayland'da balık tuttuğu sırada oltasına takılan örümcek görünümlü canlı 41 yaşındaki adamı dehşete düşürdü. Korkuyla ağı yere fırlatan Desha Srichai, ilk defa böyle garip bir canlı gördüm dedi.

41 yaşındaki Desha Srichai adındaki adam güney Tayland'da siyah bacaklı, ince uzun uzuvları olan canlının oltasına takılmasının ardından dehşete düştü. Desha, balıkların arasında görünen bu canlının önce dal parçaları olduğunu düşündüğünü ancak hareket etmeye başlayınca korkuya kapıldığını söyledi.

DENİZYILDIZI OLABİLİR

Ağı o anda yere fırlatan adam söz konusu canlının fotoğraflarını balıkçı olan arkadaşına atan adam, bunun koyu siyah tüylü bir denizyıldızı olabileceği yanıtını aldı. İlk defa böyle bir canlı gördüm diyen adam 'umarım bir daha böyle bir şey yakalamam' dedi.

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