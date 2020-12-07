Balık tuttuğunu sandı oltayı çektiği an dehşete düştü! Siyah bacaklı gizemli canlı...

41 yaşındaki Desha Srichai adındaki adam güney Tayland'da siyah bacaklı, ince uzun uzuvları olan canlının oltasına takılmasının ardından dehşete düştü. Desha, balıkların arasında görünen bu canlının önce dal parçaları olduğunu düşündüğünü ancak hareket etmeye başlayınca korkuya kapıldığını söyledi.

DENİZYILDIZI OLABİLİR

Ağı o anda yere fırlatan adam söz konusu canlının fotoğraflarını balıkçı olan arkadaşına atan adam, bunun koyu siyah tüylü bir denizyıldızı olabileceği yanıtını aldı. İlk defa böyle bir canlı gördüm diyen adam 'umarım bir daha böyle bir şey yakalamam' dedi.

