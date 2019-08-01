Balık yağı hakkında doğru bilinen yanlışlar

Beyin, göz, kalp-damar, eklem ve bedensel gelişime sağladığı katkı ile olmazsa olmazımız Omega 3, her yaştan bireyin balık yağı ile takviye edebileceği bir yağ asidi. Farklı kanallardan gelen bilgiler sebebiyle halk arasında balık yağı alımıyla ilgili yanlış bilgiler yayılıyor. Omega 3 ve onu takviye edici balık yağı alımı ile ilgili uzmanlar doğru bilinen yanlışlar konusunda kişileri bilgilendiriyor.

Balık yağı ile her mevsim sağlıklı kal

Balık yağı kullanımıyla ilgili söylenen en önemli yanlış bilgi yazın balık yağı alınamayacağı olarak biliniyor. Ancak her yaştan ve kilodan bireylerin Omega 3 ve vücudun gerek duyduğu yağ asitlerine yaz mevsiminde de ihtiyacı olduğudur. A vitamini içermeyen özellikle kolay kullanılan çiğnenebilir Omega 3 takviyeleri yaz-kış kullanılabiliyor. İnsan vücudunda sentezlenmeyen Omega 3 yağ asitlerinin yaz-kış alınması öneriliyor.

Balık yağı kilo aldırır mı?

En çok bilinen yanlışların başında balık yağının kilo aldırdığı geliyor. Omega 3 takviyeleri kilo aldırmadığı gibi sağlıklı yaşam ve kilo kontrolü için son derece gerekli bir besin zincirinin parçası oluyor. Uzmanlar bu yanlışın aksine pek çok perhizde balık yağı kullanımı öneriyor.