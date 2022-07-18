Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği mezunları ne iş yapar? Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Deniz bilimleri kategorisinde yer alan Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü, deniz ve balıkçılıkla ilgilenen mühendislik bölümüdür. Balıkçılık teknolojisi mühendisliği bölümü , gelişen balıkçılık ve denizcilik sektöründe ortaya çıkan sorunların çözümlenmesini sağlar. Denizcilik ve balıkçılıkla ilgili her türlü operasyonda verimin arttırılması için çalışmalar yapar. Ayrıca, bu çalışmaları mühendislik prensipleriyle birleştiren akademik bir prensiptir.

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği bölümü nedir?

Balıkçılık teknolojisi mühendisliği bölümü; deniz ve tatlı suların biyolojik ve ekolojik özellikleri , sudaki canlıların yetiştirilmesi, hastalık, avlanma vakti , su ürünlerini işleme ve araştırma, sualtı tekniği konularında gerekli eğitimi veren akademik bir lisans bölümüdür. Balıkçılık teknolojisi bölümü , denizcilik fakültesi çatısı altındadır. Bölüm sayısal puan türüne göre öğrenci almaktadır. Balıkçılık teknolojileri mühendisliği bölümünün amacı, iç su kaynaklarını en etkili ve en verimli şekilde kullanabilmektir. Ülkemizde balık üretimi kişi başı dünya ortalamasının altında kalması nedeniyle, hem üretim hem de tüketimin artırılabilmesi için balıkçılık teknolojisi mühendisliği bölümüne ihtiyaç artmaktadır. Ülkemizde su kaynakları sebebiyle var olan potansiyelin değerlendirilebilmesi amacıyla nitelikli personellerin gelişitirilmesi çok önemlidir. Su altı yaşamına ilgi duyan , su ürünlerinin yetiştirilmesi, işlenmesi, değerlendirilmesi gibi konularla ilgilenen kişiler denizcilik ve balıkçılık sektöründe verimli bir şekilde çalışabilirler. Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği bölümü eğitim süresi 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Üniversitelerde Deniz bilimleri fakültesi kapsamında eğitim verilmektedir.Mühendislik bölümlerinde olduğu gibi sayısal alandan öğrenci kabul etmektedir.Üniversite tercihlerinde balıkçılık teknolojisi mühendisliği bölümünü tercih edecek öğrenciler geniş skalada ders alırlar. Bu dersleri şöyle sıralayabiliriz:

• Balıkçılık Teknolojisi

• Deniz Biyolojisi,

• Balık Biyolojisi,

• Gemicilik,

• Teknik Resim ve Bilgisayar Destekli Çizim,

• Oşinografi ve Su Kalitesi Laboratuvarı,

• İçsu Balık Yetiştiriciliği,

• Genetik,

• Mikrobiyoloji,

• Biyoistatistik,

• Su Ürünleri Kimyası,

• Deniz ve İçsular Ekolojisi,

• Balık Hastalıkları,

• Su Ürünlerinde Temel Besin Analizleri,

• Su Kalitesi Yönetimi,

• Su Ürünleri İşletme Teknolojisi,

• Yetiştiricilik Tesis ve Mühendislik Planlaması

Tüm bu dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler “Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Lisans Diploması” elde etmeye hak kazanırlar. Mezunlara “Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi” unvanı verilir.

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği mezunları ne iş yapar?

Balıkçılık teknolojisi mühendisliği bölümü mezunları, balıkçılık ve denizcilik alanındaki çalışmalarda karşılaşılan tüm problemleri çözmek, alternatif çözümler üretmek , verimi artırmak adına çalışmalar geliştirirler. Bölümden mezun olan biri balıkçılık teknolojisi mühendisi olarak iş imkanı bulur. Mezunlar çalıştıkları bölümlere göre çeşitlilik gösterirler. Temel olarak mezunların yaptıkları işi özetlemek gerekirse ;

• Suda yaşayan canlıların yaşam evrelerini inceler.

• Suda yaşayan canlılardan insanlar için yararlı olanlarının uygun avlama yöntemlerini ve avlanma zamanlarını belirler.

• Suda yaşayan canlıların yetiştiriciliği için gerekli araştırma-geliştirme çalışmaları yapar, kaynakların sürdürülebilir kullanımı konusunda gerekli önlemleri alır.

• Su ürünleri yetiştiriciliği ve işletme tesislerinin planlamasını ve işletilmesini gerçekleştirir.

• Yetiştiricilik tesislerinde üretim ve stok yönetiminde idari ve teknik sorumluluk alır.

• Balık ve diğer su ürünlerinin işlenmesi, değerlendirilmesi ve pazarlanmasını gerçekleştirir.

• Balık unu ve yem fabrikalarında üretim ve kontrol görevi yapar.

• Deniz ve iç sular ekolojisinin, su kirliliği, sağlık ve kalite uygunluğu kontrollerini yapar.

• Su ürünlerinin üretilmesinde projelendirme ve verimlilik çalışmaları yapar.

• Doğal ve yetiştiriciliği yapılan balıkların hastalıkları, tedavi ve kontrolleri üzerine çalıoşmalarda bulunur.

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği mezunları nerelerde çalışır?

Balıkçılık teknolojileri bölümü mezunları, su ürünleri fabrikasında sorumlu mühendis olabilirler. Ayrıca, araştırma enstitülerinde araştırmacı ve su ürünleri mühendisliğinde öğretmen olarak görev yapabilirler. Balıkçılık Teknolojileri mühendisi mezunlarının çalışabileceği başlıca kamu kurumları;

• Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

• Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı

• Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

• Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği mezunları iş imkanları nelerdir?

Ülkemiz su kaynakları açısından çok zengin olduğu için balıkçılık oldukça gelişmiştir. Bölüm mezunları , balıkçılık gemilerinde kaptan olarak çalışabilirler ya da kültür balıkçılığını geliştirmek adına aktif rol alabilirler. Bunun dışında, cankurtaran, vardiya amirliği, gözlem ve liman çalışmalarında yer alabilirler. Ayrıca, balık temininden tüketiciye ulaşana kadar her türlü aşamasında çalışabilirler. Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği mezunlarının kamuda iş olanakları bulunmaktadır. Devlet kurum ve kuruluşlarında yer alabilmek için mezunların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan yeterli puanı elde etmesi gerekir. Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları farklı çeşitlerdedir. Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği mezunları hem kamu kurumlarında hem de özel sektöre bağlı kuruluş ve işletmelerde çalışma olanağına sahiptir. Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği mezunları iş imkanları şunlardır:

1.Profesyonel akvaryum şirketleri

2.Balıkçı gemilerinde ve 500 grostona kadar olan gemiler

3.Yat sektörü

4.Üniversiteler

5.Araştırma enstitüleri

6.Bakanlıklar

7.Belediyeler

8.Gümrük Müsteşarlıkları

9.Su ürünleri yetiştiricilik tesisleri

10.Su ürünleri işleme fabrikaları

11.Su ürünleri pazarlayan İşletmeler

12.Balık yemi üreten tesisler

13.Gıda ve su analiz laboratuvarları

14.Danışmanlık hizmeti veren birimler



