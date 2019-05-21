Balıkesir'de ilginç olay: Düğün yaptığı eşi evli çıkınca...

Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı Dikmeler Mahallesi'nde yaşayan Şerif Koçer, 1996 yılında görücü usulü ile Trabzon’un Araklı ilçesinde yaşayan Ayşe G. ile tanıştırıldı. Çift, evlenme kararı alınca Ayşe G., Savaştepe'ye geldi. Burada nikahtan önce düğün yapıldı. Şerif Koçer, düğünden 1 gün sonra nikah işlemleri için belediyeye gitti ancak hayatının şokunu yaşadı. Eşi Ayşe'nin Y.G. isimli kişiyle resmi nikahlı olduğunu öğrenen Şerif Koçer, yaşadıklarının bundan sonrasını şöyle anlattı:

"Eşimin, benden bir ay önce Manisa'nın Soma ilçesinden birisiyle evlendiğini öğrendim. Evlendiği kişinin akli dengesinin yerinde olmadığını anlayınca, nikahtan bir hafta sonra kaçmış. Boşanma işlemini de gerçekleştirmemiş. Küçükbaş hayvanlarımı satıp, eşime nikahlı eşine boşama davası açması için avukata gittim. Avukat işlemleri halledeceğini söyledi. Aradan yıllar geçti ama boşanma gerçekleşmedi. Bir arkadaşımla adliyeye giderek, davayı sordum. Dava bile açılmadığını öğrendim. Kalan hayvanlarımı da satıp, başka bir avukat tuttum."