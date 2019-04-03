Balıkesir'de operasyonla ele geçirildi! Tam 2 bin yıllık!

Edremit Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda, Bigadiç ilçesinden Edremit’e giriş yaparak Çanakkale istikametine giden iki aracı takibe aldı.
Akçay Yasa AVM mevkisinde durdurulan araçlarda yapılan aramalarda, eski Roma dilinde "Kommagenne Krallığının lideri Antiacho’nun ebedi istirahatgahı" yazılı Roma dönemine ait olduğu, piyasa değerinin 250 bin Avro ve 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mermer heykel ele geçirildi.
Araçlarda bulunan Ö.M, N.K, İ.T. ve R.D. gözaltına alındı. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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