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Balıkesir'de operasyonla ele geçirildi! Tam 2 bin yıllık!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 03.04.2019 03:10 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir araçta yapılan aramada 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mermer heykel ele geçirildi, araçtaki 4 kişi de yakalandı.

Balıkesir'de operasyonla ele geçirildi! Tam 2 bin yıllık!

Edremit Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda, Bigadiç ilçesinden Edremit’e giriş yaparak Çanakkale istikametine giden iki aracı takibe aldı.

2 BİN YILLIK

Akçay Yasa AVM mevkisinde durdurulan araçlarda yapılan aramalarda, eski Roma dilinde "Kommagenne Krallığının lideri Antiacho’nun ebedi istirahatgahı" yazılı Roma dönemine ait olduğu, piyasa değerinin 250 bin Avro ve 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mermer heykel ele geçirildi.

Araçlarda bulunan Ö.M, N.K, İ.T. ve R.D. gözaltına alındı. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Edremit heykel tarihi eser

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