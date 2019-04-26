Mynet Trend

Balıkesir'deki ilkokul öğretmeni için iğrenç iddia! Tutuklandı

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
YAŞAM  | 26.04.2019 11:40 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Bahçelievler İlkokulu'nda rehber öğretmen Ö.A. (40), iki erkek öğrenciyi evine götürerek taciz ettiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'deki ilkokul öğretmeni için iğrenç iddia! Tutuklandı

Burhaniye ilçesinde bulunan Bahçelievler İlkokulu rehber öğretmeni evli ve 2 çocuk babası Ö.A. iddiaya göre, önceki gün yaşları 9 ve 11 olan iki kardeşi evine götürerek tacizde bulundu. Öğretmenlerinin yanından ayrılarak evlerine dönen çocuklar, durumu annelerine anlattı.

Bunun üzerine aile, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek öğretmen Ö.A. hakkında şikayetçi oldu. Dün akşam saatlerinde Ö.A’nın evine giden polis ekipleri, taciz zanlısı öğretmeni gözaltına aldı. Sağlık muayenesi için Burhaniye Devlet Hastanesine götürülen Ö.A., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ö.A. savcılık ifadesinin ardından, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Rehber öğretmen Ö.A’nın yine taciz suçlamasıyla devam eden bir davasının daha olduğu öğrenildi.
(DHA)

İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince... İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince...
Geceliği 200 dolar! Patates şeklindeki evin içi şoke ediyorGeceliği 200 dolar! Patates şeklindeki evin içi şoke ediyor
Türkiye'nin en kalabalık ilkokulunda 23 Nisan 4 gün sürdüTürkiye'nin en kalabalık ilkokulunda 23 Nisan 4 gün sürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir öğretmen taciz öğrenci ilkokul
 

En Çok Okunan Trend Haberler

Dikkat! Bu gece yarısına kadar sürecek

Dikkat! Bu gece yarısına kadar sürecek

Şahan Gökbakar nasıl zayıfladı? 28 kilo vermesinin sırrını açıkladı

Şahan Gökbakar nasıl zayıfladı? 28 kilo vermesinin sırrını açıkladı

AVM'de korkunç olay! Parmakları koptu

AVM'de korkunç olay! Parmakları koptu

Havalimanında rötar kavgası! Yolcudan tepki çeken sözler

Havalimanında rötar kavgası! Yolcudan tepki çeken sözler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kayseri'de 'eş değiştirme' operasyonu!

Kayseri'de 'eş değiştirme' operasyonu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Buket Aydın bu defa gülmedi! Bakın Kılıçdaroğlu'nun haberini nasıl sundu!

Buket Aydın bu defa gülmedi! Bakın Kılıçdaroğlu'nun haberini nasıl sundu!

Para karşılığı ilişki için anlaştı, sonrası korkunç! İple koltuğa bağlayıp...

Para karşılığı ilişki için anlaştı, sonrası korkunç! İple koltuğa bağlayıp...

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Tacizci,tecavüzcü ve sapık tüm öğretmenleri kınıyor ve lanetliyorum.biz çocuklarımızı kime emanet ediyoruz.Öğretmen gördüğümde aklıma hemen bu tür olaylar geliyor.,yolumu deiştiriyorum.yazıklar olsun.Devlet size bunun için mi bir kucak dolusu maaş veriyo.tüüü.
ulan bi bitmediniz ya soyunuz kurusun
Ceza evinde müebbet yatan mahkumlara acil bir görev düşüyor..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Herkes bu hatayı yapıyor! Diyetisyen Müge Bozok ve Büşra Ünlen uyardı

Herkes bu hatayı yapıyor! Uyarı geldi

Geceliği 200 dolar!Dışarıdan bakıldığında patates şeklinde ama içi...

Geceliği 200 dolar! Patates şeklindeki evin içi şoke ediyor

Türkiye'nin en kalabalık ilkokulunda 23 Nisan 4 gün sürdü

Türkiye'nin en kalabalık ilkokulunda 23 Nisan 4 gün sürdü

MEB, 81 ilde Türkçe, matematik ve fen derslerinde başarıyı izledi

Bakanlık harekete geçti! 81 ilde yapıldı...

Karısını öldürdü, 'nasıl yaptığımı hatırlamıyorum' dedi

Karısını öldürdü, 'nasıl yaptığımı hatırlamıyorum' dedi

Kâğıt toplayıcılardan kamyonet üzerinde tehlikeli yolculuk

Kâğıt toplayıcılardan kamyonet üzerinde tehlikeli yolculuk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.