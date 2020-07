Balıkesir Ticaret Borsası zeytin sineği ile mücadele istedi

Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş Zeytin sineği ile devletin mücadelesi körfez bölgesi ve milli ekonomi için önemli olduğunu belirterek, zeytin ağaçlarının bir an önce başlanmasını istedi.

Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş, Balıkesir ve körfez bölgesinde zeytin sineği ile mücadele edilebilmesi için bakanlığı bölgedeki zeytin ağaçlarını ilaçlamaya davet etti. Başkan Erdoğmuş basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi. "Balıkesir ili Edremit, Burhaniye, Ayvalık hinterlandını kapsayan Körfez Bölgemizde On Milyon adet Zeytin ağacı bulunmaktadır. Toplam 700 bin dekar arazide 300 bin ton tane zeytin 54 bin ton zeytinyağı üretimi 20 bin üreticimiz tarafından yapılmakta olup, Bölge üreticilerimizin en önemli geçim kaynağını oluşturan üretimin sağlıklı bir şekilde yapılarak yüksek verim elde edilebilmesi için Zeytin Sineği mücadelesi büyük önem arz etmektedir. Söz konusu zararlı ile mücadele; yer aletleri ve uçakla havadan mücadele, biyoteknolojik mücadele ve Zehirli Yem ile mücadele şeklinde yapılabilmekte olup, havadan mücadelede dekar başına 20 cc, yer aletleri ile yapılan mücadelede ise sadece 12 ağacı ilaçlayabilmek için 100-150 cc ilaç kullanmak gerekmekte, Uçakla ULV mücadele dışındaki yöntemlerin maliyet, geniş sahaların zamanında ilaçlanmasının mümkün olmaması gibi sakıncaları bulunmaktadır. Geçmiş yıllarda Devlet Mücadelesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığımızca ve daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca yapılan uçakla mücadele çeşitli nedenler ile yapılamaz durumdadır. Zeytin Sineği ile Uçakla ilaçlama yapılamadığından; yöre üreticilerimiz ve Milli ekonomimiz gerek verim gerekse kalite düşüklüğü nedeniyle çok yüksek tutarda kayba uğramaktadır. Yapılan araştırmalara göre 5 milyon TL’sine mal olabilecek uçakla ilaçlamanın yapılmaması en az 200 milyon TL gelir kaybına yol açmaktadır. İçinde bulunduğumuz sezonda, ilaçlamanın bir an önce planlanarak uygulamaya başlanması ekonomik kaybın önlenmesi açısından aciliyet arz ettiğinden, yaşanan ekonomik kaybı değerlendiren Balıkesir Ticaret Borsamız TOBB ve Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde girişimde bulunmuştur" açıklaması yaptı.