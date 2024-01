Balıkesir’de down sendromlu gençler mutfağa girdi ve yemek yaptı

Gömeç’in Karaağaç Mahallesi’ndeki Özlemle Yaşam Tesislerinde düzenlenen uygulama sırasında 5 çeşit yemek yapıldı.

Balıkesir Üniversitesine bağlı Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesinde (BUBFA) takım çalışması dersi çerçevesinde çeşitli projeler yürütülürken, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 3. sınıf öğrencileri de down sendromlu gençler için BUBFA ile Engelleri Aşalım, Engelsiz Yaşayalım projesini hayata geçirdi. Gömeç Karaağaç Mahallesindeki Özlemle Yaşam Tesislerine giden down sendromlu gençler, Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencileri ve şef Gizem Manisalı öncülüğünde mutfağa girdi ve yemek hazırladı.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 3. sınıf öğrencisi Emrah Erzaim, "Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi 3. sınıf öğrencileri olarak bu projeyi hazırladık. Bugün Dekanımız Mehmet Oğuzhan İlban önderliğinde yürüttüğümüz projede takım çalışması projesinde down sendromlu bireylerle bir araya geldik. Onlarla birlikte yemek yaptık ve yemek yapmada engelin olmayacağını hep birlikte kanıtladık" dedi.

Şef Gizem Manisalı da, "Gastronomi öğrencileri ile bu gün Özlemle Yaşam’da bir etkinlik düzenledik, Artı-1 mutfak olarak bir takım çalışması yürütüyoruz. Down sendromlu gençlerimizle beraber, gastronomi öğrencilerimizle beraber şu anda 5 çeşit yemek yapıyoruz. Bu yemekleri ailelerine servis edecekler. Hep beraber mutlulukla bunları tüketeceğiz. Bugün güzel geçiyor. Aynı zamanda da down sendromlu çocukların gastronomi alanında istihdam edileceğini kanıtlamış oluyoruz" diye konuştu.

Özel Gamzelerim Rehabilitasyon Merkezi Kurucu Müdürü Sevda Akgündüz ise, "Burhaniye Özel Gamzelerim Rehabilitasyon Merkeziyle Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri ile birlikte takım çalışması halinde down sendromlu çocuklarımız için bugün bir etkinlik düzenlendi. Çok güzel bir etkinlik oldu. Çocuklarımızın neler başarabileceğini hep birlikte aileleri ile beraber gördük. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Dekan Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban ise, "Takım çalışması dersi dahilinde, down sendromlu kardeşlerimizin de mutfağa girebileceği ve güzel zaman geçirebileceklerine dair bir proje hazırladık. Şu anda bir tesiste misafiriz. Onların bizlere ev sahipliği yapması ile projeyi gerçekleştiriyoruz. Ben bu anlamda bize bu konuda destek olan sponsorumuz Özlemle Yaşam’a ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Serenay Salman "Ben şimdi pizza yaptım, hepiniz sağ olun" derken, Eslem Narin de, "Salata yaptım, çok mutlu oldum. Çok şey yaptım" diye konuştu.