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Balıkesir’de jandarma 14 aranan şahsı yakaladı

14.01.2021 09:25 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’de jandarma 14 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde genel güvenlik ve asayiş uygulaması yaptı.

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde genel güvenlik ve asayiş uygulaması yaptı. Jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 14 kişiyi yakalarken, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde yaptıkları genel güvenlik ve asayiş uygulamalarında Altıeylül ilçesinde 1 ruhsatsız av tüfeği, Ayvalık İlçesinde 5 aranan şahıs, Bandırma’da 4 aranan şahıs, Edremit ilçesinde 1 aranan şahıs, Gömeç İlçesinde 1 aranan şahıs, Kepsut İlçesinde 1 aranan şahıs, Savaştepe ilçesinde 1 aranan şahıs ve Susurluk ilçesinde de 1 aranan şahıs olmak üzere toplam 14 aranan şahıs yakalanırken, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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