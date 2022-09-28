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Balıkesir'de sağanak etkili oldu

28.09.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de sağanak etkili oldu

Balıkesir'de sağanak etkili oldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış, kent merkezinde saat 11.00 sularında başladı.

Adnan Menderes ve Kuva-yi Milliye mahallelerinde etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sürücü ve yayalar aniden bastıran yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

Özellikle Edremit Caddesi'nde biriken su, trafikte aksamaya neden oldu.

Belediye ve itfaiye ekipleri tıkanan rögarları temizledi, yollarda biriken suyu tahliye etti.

Balıkesir'de sağanak etkili oldu

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Balıkesir sağanak

Balıkesir Namaz Vakitleri 28 Eylül Çarşamba

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Sabah
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Öğle
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İkindi
16:25
Akşam
19:04
Yatsı
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Balıkesir Nöbetçi Eczaneler28 Eylül Çarşamba

Kesen Eczanesi
Altieylul
Mehmetçik Eczanesi
Altieylul
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