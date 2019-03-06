Mynet Trend

Balıkesirli vatandaş ilginç elma soyma videosu ile dikkat çekti

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 06.03.2019 11:40 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde sanayi sitesinde torna ile ağaç oymacılığı yapan Niyazi Kahraman adlı vatandaşın torna tezgahında bir elmayı soyması sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kahraman'ın torna tezgahına bağladığı elmayı milimetrik incelikte parçalamadan soyması dikkati çekti.

Edremit’te ekonomik ömrünü tamamlamış zeytin ağaçlarını işleyerek çömlek, tabak ve masalar yapan Niyazi Kahraman, işindeki maharetini gösterebilmek için torna tezgahında bir elmanın kabuğunu dakikada beş bin devir hızda soydu.

elma-foto1

MİLİMETRİK İNCELİKTE PARÇALAMADAN SOYDU

Kahraman, torna tezgahına bağladığı elmayı bir keski yardımı ile dakikalar içinde milimetrik incelikte bir işçilik ile parçalamadan soymayı başardı. Çektiği video ile sosyal medyada büyük ilgi gören Niyazi Kahraman’ın uzun yıllardır bu işi yaptığı öğrenildi. (İHA)

elma-foto2

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Sevgiliniz gizli polis çıksa ne yaparsınız?Sevgiliniz gizli polis çıksa ne yaparsınız?
Hepsini ezbere okuyorHepsini ezbere okuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir elma torna Edremit

En Çok Okunan Trend Haberler

'Ablan bir işe yaramadı, onu bırakıp seni alacağım!'

'Ablan bir işe yaramadı, onu bırakıp seni alacağım!'

Survivor'da elenen isim belli oldu! Türk takımında bir veda daha

Survivor'da elenen isim belli oldu! Türk takımında bir veda daha

Game of Thrones'tan nefes kesen fragman!

Game of Thrones'tan nefes kesen fragman!

Boş evden gelen kedi sesi ortaya çıkardı

Boş evden gelen kedi sesi ortaya çıkardı

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Bir anda yanında belirdi! Uyuyan kadına saldırdı

Bir anda yanında belirdi! Uyuyan kadına saldırdı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

İş başvurusuna geldi, kuyruğu fırsata çevirdi

İş başvurusuna geldi, kuyruğu fırsata çevirdi

Büyük rezillik! Herkesin gözü önünde 'ölüyü diriltti!'

Büyük rezillik! Herkesin gözü önünde 'ölüyü diriltti!'

Okuyucu Yorumları 1 yorum
boş beleş işlerle uğraşmak zaman kaybı. elma soymak yerine birşey icat etmek lazım
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sevgiliniz gizli polis çıksa ne yaparsınız?

Sevgiliniz gizli polis çıksa ne yaparsınız?

5 yaşındaki Eylül, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyor

Hepsini ezbere okuyor

72 yaşındaki kadına tecavüz

72 yaşındaki kadına tecavüz

Beyin felçli yazar biyografisini burnuyla yazdı

Beyin felçli yazar biyografisini burnuyla yazdı

Dünyanın en zenginleri açıklandı! En genç milyarder rekoru onda

Dünyanın en zenginleri açıklandı! En genç milyarder rekoru onda

Boş evden gelen kedi sesi, define kuyusunu ortaya çıkardı

Boş evden gelen kedi sesi ortaya çıkardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.