Balıkesirli vatandaş ilginç elma soyma videosu ile dikkat çekti

Edremit’te ekonomik ömrünü tamamlamış zeytin ağaçlarını işleyerek çömlek, tabak ve masalar yapan Niyazi Kahraman, işindeki maharetini gösterebilmek için torna tezgahında bir elmanın kabuğunu dakikada beş bin devir hızda soydu.

MİLİMETRİK İNCELİKTE PARÇALAMADAN SOYDU

Kahraman, torna tezgahına bağladığı elmayı bir keski yardımı ile dakikalar içinde milimetrik incelikte bir işçilik ile parçalamadan soymayı başardı. Çektiği video ile sosyal medyada büyük ilgi gören Niyazi Kahraman’ın uzun yıllardır bu işi yaptığı öğrenildi. (İHA)





