Balıkesirli vatandaşlar kısıtlama öncesi Kazdağları'nda kar topu oynadı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık, Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Havran ilçe merkezlerinde oturan bazı vatandaş, hafta sonunda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Kazdağları'nda kartopu oynadı, mangal yaptı.

Kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen Kazdağları'nın Çınarlı Han ve Hanlar mevkisine gelen vatandaşlar, buralarda yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşlardan bazıları kar topu oynayarak bazıları da mangal yaparak karın tadını çıkardı, fotoğraf tutkunları da bu kartpostallık görüntüleri makineleriyle ölümsüzleştirdi.

Edremit'ten gelen Bilge Öztoprak, AA muhabirine, sokağa çıkma kısıtlaması öncesi karın keyfini çıkarmak istediklerini söyledi.

Manzaranın çok güzel olduğunu belirten Öztoprak, "Kartpostallık görüntüler var. Biz de bunları fotoğraf çekerek ölümsüzleştiriyoruz." dedi.

Kazdağları'nda ailesiyle güzel bir gün geçirdiğini dile getiren Leyla Halis de "Çok mutluyuz. Kar gördük, çok özlemiştik. Altınoluk'tan geldik, manzara harika." ifadesini kullandı.

Anne ve babasıyla Kazdağları'na gelerek kar topu oynayan 8 yaşındaki Ceylin Özdemir ise kar yağdığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Özdemir, "İnşallah herkes gelir oynar çünkü çok zevkli ." diye konuştu.

