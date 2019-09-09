Balina ile martının oyunu kamerada

Norveç’te bir liman kentinde kaydedilen görüntülerde, beyaz bir balina, gagasında balık olan martıya doğru yüzdüğü görüldü. Aniden sıçrayan martı, gagasındaki balığı suya düşürdü, ancak beyaz balina balığı almak yerine, martı ile oyun oynamaya başladı. Daha sonra martı, suyun üzerinde ilerlerken, beyaz balinanın da ters bir şekilde yüzerek, ona eşlik ettiği görüldü.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ikilinin dostluğu yoğun ilgi çekerken; izleyenler, martının beyaz balinadan korkmamasını şaşkınlıkla karşıladıklarını söyledi. (DHA)
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