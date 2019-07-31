Balinanın deniz aslanını 'yutma' anı görüntülendi

Aynı zamanda bir deniz biyoloğu olan Chase Dekker adlı fotoğrafçı, 22 Temmuz'da California'da Monterey Körfezi'ndeki balina izleme gezisinde çektiği bu fotoğrafın türünün ilk örneği olduğuna inandığını söyledi.

BBC'ye konuşan Dekker, deniz aslanının balinanın ağzından kurtulup kaçtığından "Yüzde 100 emin olduğunu" belirtti.

Chase Dekker, fotoğrafı çekme anını şöyle anlattı:

"3 kambur balina ve birlikte avlandıkları 200 kadar deniz aslanı vardı. Büyük bir grup değildi. Çünkü gezi sırasında 100 kadar balinayla, 3 bin deniz aslanının olduğu sürüler gördük. İnanılmaz bir şeydi.

"Uzun süre hayvanların su üstünde beslenmesini izledik. Bir anda, hayatımda bir defa görebileceğim bir şey oldu ve balinanın ağzında beklenmedik bir canlı belirdi. Bu anı yakalamak için bir saniyeden az sürem vardı."

KAMBUR BALİNALARIN YEMEK BORULARI GREYFURT KADAR

Kambur balinaların dişleri yok. Bunun yerine üst çenelerinde filtre işlevi gören ve beslenme sırasında yuttukları suyu atarken avladıkları canlıların ağızlarında kalmalarını sağlayan elastik yapıda çubuklar var.