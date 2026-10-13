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Balkabağı tatlısı yaparken sakın su eklemeyin! Lokum gibi olmasının sırrı bu

Sobahar ve kış aylarının en sevilen tatlılarından olan balkabağı tatlısının sezonu açıldı. Yapımı çok kolay dursa da herkesin kolay bir şekilde tutturamadığı bir lezzet...

Balkabağı tatlısı yaparken sakın su eklemeyin! Lokum gibi olmasının sırrı bu
Gökçen Kökden

MALZEMELER

Bir kilo temizlenmiş balkabağı
2 su bardağı toz şeker
Bir çubuk tarçın
Üzeri için tahin ve ceviz

YAPILIŞI

Balkabaklarını iri ve mümkün olduğunca eşit parçalar halinde doğrayın. Geniş bir tencereye kabakları dizip üzerlerine şekeri eşit şekilde serpiştirin.

Tencerenin kapağını kapatarak kabakları mümkünse birkaç saat, vaktiniz varsa bir gece buzdolabında bekletin. Bu sürede kabaklar suyunu salacaktır.

Tencereyi ekstra su eklemeden ocağa alın. İsteğe göre tarçın ekleyin. Önce orta ateşte kaynamasını bekleyin, ardından ateşi kısarak kabaklar yumuşayana kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin.

Kabaklar yumuşadığında kapağı açıp şerbetin biraz koyulaşması için birkaç dakika daha pişirin. Ocaktan aldıktan sonra tamamen soğumaya bırakın. Servis sırasında üzerine tahin gezdirip bolca ceviz ekleyebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
tatlı yemek
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