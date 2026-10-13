Balkabağı tatlısı yaparken sakın su eklemeyin! Lokum gibi olmasının sırrı bu

MALZEMELER

Bir kilo temizlenmiş balkabağı

2 su bardağı toz şeker

Bir çubuk tarçın

Üzeri için tahin ve ceviz

YAPILIŞI

Balkabaklarını iri ve mümkün olduğunca eşit parçalar halinde doğrayın. Geniş bir tencereye kabakları dizip üzerlerine şekeri eşit şekilde serpiştirin.

Tencerenin kapağını kapatarak kabakları mümkünse birkaç saat, vaktiniz varsa bir gece buzdolabında bekletin. Bu sürede kabaklar suyunu salacaktır.

Tencereyi ekstra su eklemeden ocağa alın. İsteğe göre tarçın ekleyin. Önce orta ateşte kaynamasını bekleyin, ardından ateşi kısarak kabaklar yumuşayana kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin.

Kabaklar yumuşadığında kapağı açıp şerbetin biraz koyulaşması için birkaç dakika daha pişirin. Ocaktan aldıktan sonra tamamen soğumaya bırakın. Servis sırasında üzerine tahin gezdirip bolca ceviz ekleyebilirsiniz.