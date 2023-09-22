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Balkan Kupası'nda şampiyon Galatasaray

22.09.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, 2023 Balkan Kupası’nda şampiyon oldu.

Kosova’nın Priştine kentinde düzenlenen turnuvada finalde KV Drita ile karşılaşan sarı-kırmılı takım, rakibini 25-11, 25-21 ve 25-14'lük setlerle 3-0 yenerek turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Galatasaray, tarihinde ilk kez Balkan şampiyonu oldu.

Turnuvada Skenderbeu, AO Markopoulo ve KV Drita’yı set vermeden geçen Galatasaray, bu şampiyonlukla CEV Challenge Kupası’na katılım hakkı elde etti.

Organizasyonu namağlup tamamlayan sarı-kırmızılılar, CEV Challenge Kupası’nda 32’li Finaller Turu’nda Portekiz’in Kairos Ponta Delgada takımıyla eşleşti. CEV Challenge Kupası’nda 32’li Finaller Turu’ndaki ilk maç 18 Ekim’de Portekiz’de oynanacak.

Karşılaşmasının ardından yapılan törende Galatasaray'dan ABD’li smaçör Logan Eggleston turnuvanın ‘en değerli oyuncusu’ (MVP), Ayçin Akyol ‘en iyi orta oyuncusu’ ve ABD’li oyuncu Danielle Cuttino da ‘en iyi pasör çaprazı’ seçildi.

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