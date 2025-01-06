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Balkan mutfağına meraklı olanlar için 12 tarif

30.12.2024 03:14
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Balkan mutfağı, damak çatlatan lezzetleri ve mis gibi geleneksel tarifleriyle gönülleri fethediyor. Eğer sen de bu eşsiz mutfağın sıcacık atmosferine dalmak istiyorsan doğru yerdesin. İşte kolayca yapabileceğin, hem göze hem mideye hitap eden 12 Balkan mutfağı tarifi!

Balkan mutfağına meraklı olanlar için 12 tarif

1. Ajvar (Biber Sosu)

2

Malzemeler:

  • 6 adet kırmızı kapya biber
  • 2 adet patlıcan
  • 2 diş sarımsak
  • 1/2 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • Tuz

Hazırlanışı:

  • Biberleri ve patlıcanları közleyin, kabuklarını soyun ve çekirdeklerini çıkarın.
  • Sebzeleri ince ince doğrayın veya püre haline getirin.
  • Ezilmiş sarımsak, zeytinyağı, sirke ve tuzu ekleyip karıştırın.
  • Karışımı kısık ateşte yaklaşık 20-30 dakika pişirin.
  • Soğuduktan sonra ekmekle veya yemeklerin yanında servis yapın.

2. Sopska Salatası

3

Malzemeler:

  • 2 adet domates
  • 1 adet salatalık
  • 1 adet kırmızı biber
  • 1 adet küçük kırmızı soğan
  • 1 avuç taze maydanoz
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • Tuz

Hazırlanışı:

  • Domates, salatalık, biber ve soğanı küçük küpler halinde doğrayın.
  • Maydanozu ince ince kıyın ve sebzelere ekleyin.
  • Zeytinyağı, limon suyu ve tuz ekleyerek iyice karıştırın.
  • Soğuk olarak servis yapın.

3. Vegan Sarma

4

Malzemeler:

  • 20 adet asma yaprağı
  • 1 su bardağı pirinç
  • 1 adet küçük soğan
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı kuru nane
  • Tuz ve karabiber

Hazırlanışı:

  • Soğanı ince doğrayıp zeytinyağında kavurun, ardından salçayı ekleyin.
  • Pirinci ekleyip birkaç dakika kavurun, ardından kuru nane, tuz ve karabiber ekleyin. Biraz su ekleyerek pirincin yarı pişmiş hale gelmesini sağlayın.
  • Asma yapraklarını sıcak suya batırıp yumuşatın. Her yaprağın ortasına bir miktar iç harç koyup sarın.
  • Sarmaları tencereye dizin, üzerini geçecek kadar su ekleyin ve kısık ateşte yaklaşık 30-40 dakika pişirin.

4. Tarator (Balkan Cacığı)

5

Malzemeler:

  • 1 adet salatalık
  • 1 su bardağı bitkisel yoğurt
  • 2 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı sirke
  • Tuz

Hazırlanışı:

  • Salatalığı rendeleyin ve fazla suyunu sıkın.
  • Sarımsakları ezin ve yoğurda ekleyin.
  • Rendelediğiniz salatalığı, zeytinyağını, sirkeyi ve tuzu yoğurda ekleyip karıştırın.
  • Soğuk olarak servis yapın.

5. Pindjur (Közlenmiş Sebze Ezmesi)

6

Malzemeler:

  • 3 adet kırmızı biber
  • 2 adet domates
  • 2 diş sarımsak
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • Tuz

Hazırlanışı:

  • Biber ve domatesleri közleyin, kabuklarını soyun, çekirdeklerini çıkarın ve ince ince doğrayın.
  • Bir tencereye ezilmiş sarımsak, zeytinyağı ve tuzu ekleyip karıştırın. Ardından önce domatesleri sonra biberleri tencereye ekleyin.
  • Karışımı kısık ateşte yaklaşık 15-20 dakika pişirin.
  • Soğuduktan sonra ister ekmekle veya yemeklerin yanında servis yapın isterseniz de kavanozda saklayın.

6. Grah (Kuru Fasulye Yemeği)

7

Malzemeler:

  • 2 su bardağı kuru fasulye
  • 1 adet büyük soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 1 adet havuç
  • 1 adet kırmızı biber
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
  • Tuz ve karabiber
  • Defne yaprağı (isteğe bağlı)

Hazırlanışı:

  • Kuru fasulyeleri bir gece önceden suda bekletin. Ertesi gün suyunu süzüp yıkayın.
  • Fasulyeleri tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ekleyin ve yumuşayana kadar haşlayın, ardından suyunu süzün.
  • Soğanı, sarımsağı, havucu ve kırmızı biberi küçük küpler halinde doğrayın.
  • Zeytinyağını tencerede ısıtın, soğan ve sarımsağı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.
  • Havuç ve kırmızı biberi ekleyip birkaç dakika daha soteleyin.
  • Domates salçasını ekleyip karıştırın ve haşlanmış fasulyeleri ekleyin.
  • Yemeğin üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin, kırmızı toz biber, tuz, karabiber ve defne yaprağını ilave edin.
  • Kısık ateşte yaklaşık 30 dakika pişirin, ara sıra karıştırarak kıvamını kontrol edin.
  • Defne yaprağını çıkarıp sıcak servis yapın.

7. Vegan Burek

8

Malzemeler:

  • 3 adet yufka
  • 2 su bardağı doğranmış ıspanak
  • 1 adet büyük soğan
  • 1 su bardağı vegan beyaz peynir alternatifi (isteğe bağlı)
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz ve karabiber
  • Susam veya çörek otu (üzeri için)

Hazırlanışı:

  • Soğanı ince doğrayın ve zeytinyağında pembeleşene kadar kavurun.
  • Doğranmış ıspanakları ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişirin. Tuz ve karabiberle tatlandırın.
  • İsteğe bağlı olarak vegan beyaz peynir alternatifi ekleyip karıştırın, ardından ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
  • Yufkaları tezgaha serin, her birini ortadan ikiye keserek yarım daireler elde edin.
  • Her yarım yufkanın geniş kısmına hazırladığınız iç harçtan koyun ve kenarlarını içe katlayarak rulo şeklinde sarın.
  • Börekleri yağlanmış fırın tepsisine dizin, üzerlerine zeytinyağı sürün ve susam veya çörek otu serpin.
  • Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
  • Sıcak veya ılık olarak servis yapın.

8. Patatesli Tavče Gravče

9

Malzemeler:

  • 2 su bardağı kuru fasulye
  • 2 adet büyük patates
  • 1 adet büyük soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
  • Tuz ve karabiber
  • 1 adet defne yaprağı

Hazırlanışı:

  • Kuru fasulyeleri bir gece önceden suda bekletin. Ertesi gün suyunu süzüp yıkayın.
  • Fasulyeleri tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ekleyin ve yumuşayana kadar haşlayın ardından suyunu süzün.
  • Patatesleri soyup küp şeklinde doğrayın ve hafifçe haşlayın, çok yumuşamamasına dikkat edin.
  • Soğanı ve sarımsağı ince doğrayın.
  • Zeytinyağını tencerede ısıtın, soğan ve sarımsağı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.
  • Domates salçasını ekleyip karıştırın ardından kırmızı toz biberi ekleyin.
  • Haşlanmış fasulye ve patatesleri ekleyin, tuz, karabiber ve defne yaprağını ilave edin.
  • Üzerini hafifçe geçecek kadar sıcak su ekleyin ve kısık ateşte yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
  • Defne yaprağını çıkarıp sıcak servis yapın.

9. Lutenitsa (Balkan Sosu)

10

Malzemeler:

  • 4 kg etli domates
  • 2 kg salçalık kırmızı biber
  • 1 kg patlıcan
  • Yarım baş sarımsak
  • Yarım su bardağından biraz fazla zeytinyağı
  • 2 çay bardağı sirke
  • Tuz

Hazırlanışı:

  • Domatesleri, biberleri ve patlıcanları közleyin, kabuklarını soyun ve çekirdeklerini çıkarın.
  • Sebzeleri püre haline getirin veya ince ince doğrayın.
  • Sarımsakları ezip sebze karışımına ekleyin.
  • Zeytinyağı, sirke ve tuzu ilave edip karıştırın.
  • Karışımı kısık ateşte yaklaşık 2-3 saat, kıvam alana kadar pişirin.
  • Sıcak halde sterilize edilmiş kavanozlara doldurup kapağını sıkıca kapatın.
  • Serin ve karanlık bir yerde saklayın.

10. Pirinçli Kapuska

11

Malzemeler:

  • Yarım adet orta boy lahana
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 avuç pirinç
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
  • Tuz ve karabiber
  • 4 su bardağı su

Hazırlanışı:

  • Soğanı yemeklik doğrayıp zeytinyağında kavurun.
  • Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
  • Toz biberi ekleyip karıştırın.
  • Lahanayı ince ince kıyın ve tencereye ekleyip karıştırın.
  • Kapağını kapatıp lahanalar diriliklerini kaybedene kadar kısık ateşte pişirin.
  • Pirinçleri iyice yıkayıp suyunu süzün, baharatlar ve suyla birlikte lahanaya ekleyip karıştırın ve kapağını kapatıp malzemeler yumuşayana kadar pişirin.

11. Zeytinyağlı Bamya

12

Malzemeler:

  • 500 g bamya
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 2 adet domates
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Yarım limonun suyu
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • Tuz
  • 1 su bardağı sıcak su

Hazırlanışı:

  • Bamyaların saplarını koni biçiminde ayıklayıp bol suyla yıkayın. Kararmaması için limonlu suda bekletin.
  • Soğanı ve sarımsağı ince doğrayın.
  • Tencereye zeytinyağını alıp soğanları ve sarımsakları kavurun.
  • Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
  • Kabuklarını soyup küp doğradığınız domatesleri ekleyin ve birkaç dakika pişirin.
  • Bamyaları limon suyuyla birlikte tencereye ekleyin. Tuz ve şekeri ilave edin.
  • Üzerine sıcak suyu ekleyip hafifçe karıştırın ve tencerenin kapağını kapatın.
  • Kısık ateşte bamyalar yumuşayana kadar pişirin.

12. Patates Köftesi

13

Malzemeler:

  • 5 adet orta boy patates
  • 1 adet kuru soğan
  • 3 diş sarımsak
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 çay bardağı galeta unu
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • Tuz, karabiber, pul biber, kimyon
  • Kızartmak için sıvı yağ

Hazırlanışı:

  • Patatesleri haşlayıp kabuklarını soyun ve ezerek püre haline getirin.
  • Soğanı rendeleyin, sarımsakları ezin, maydanozu ince kıyın ve patates püresine ekleyin.
  • Salça, galeta unu ve baharatları ekleyip iyice yoğurun.
  • Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın ve yassı köfteler şekillendirin.
  • Kızgın yağda her iki tarafı da altın rengi olana kadar kızartın.
  • Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın ve sıcak servis yapın.
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