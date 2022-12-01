Balkan Ninnisi bu akşam var mı, neden yok? Balkan Ninnisi yeni bölüm ne zaman? TRT 1 yayın akışı

Balkan Ninnisi’nin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor. 1 Aralık TRT 1 yayın akışında dizinin yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Dizinin hayranları Balkan Ninnisi final mi yapıyor sorusuna cevap arıyor. Başrollerinde Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Hakan Boyav ve Merih Öztürk gibi isimlerin yer aldığı dizi bu hafta TRT 1 de yayınlanmayacak.

BALKAN NİNNİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Balkan Ninnisi, Dünya Kupası maçları nedeniyle televizyon ekranlarında yer almıyor. Her akşam belirli saatlerde oynanan Dünya Kupası maçları sebebiyle birçok dizi ve film erteleniyor. Bunlardan birisi de sevilen dizi Balkan Ninnisi oldu. Dizinin yeni bölümünün Dünya Kupası maçlarının bitmesinin ardından ekrana gelmesi bekleniyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Yeşil Deniz

17:00 Ana Haber

17:55 İddiaların Aksine

18:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Hırvatistan-Belçika"

20:00 3'te 3

22:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Kosta Rika-Almanya"

