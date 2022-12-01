MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Balkan Ninnisi bu akşam var mı, neden yok? Balkan Ninnisi yeni bölüm ne zaman? TRT 1 yayın akışı

Balkan Ninnisi bu akşam var mı, neden yok? Balkan Ninnisi yeni bölüm ne zaman? TRT 1 yayın akışı

01.12.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balkan Ninnisi’nin bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Balkan Ninnisi her hafta perşembe akşamları ekrana geliyor. Dizinin en son 20. bölümü ekrana geldi. Şimdi gözler Balkan Ninnisi 21. bölüme çevrildi. Peki, Balkan Ninnisi bu akşam var mı, neden yok? Balkan Ninnisi yeni bölüm ne zaman?

Balkan Ninnisi bu akşam var mı, neden yok? Balkan Ninnisi yeni bölüm ne zaman? TRT 1 yayın akışı

Balkan Ninnisi’nin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor. 1 Aralık TRT 1 yayın akışında dizinin yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Dizinin hayranları Balkan Ninnisi final mi yapıyor sorusuna cevap arıyor. Başrollerinde Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Hakan Boyav ve Merih Öztürk gibi isimlerin yer aldığı dizi bu hafta TRT 1 de yayınlanmayacak.

BALKAN NİNNİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Balkan Ninnisi, Dünya Kupası maçları nedeniyle televizyon ekranlarında yer almıyor. Her akşam belirli saatlerde oynanan Dünya Kupası maçları sebebiyle birçok dizi ve film erteleniyor. Bunlardan birisi de sevilen dizi Balkan Ninnisi oldu. Dizinin yeni bölümünün Dünya Kupası maçlarının bitmesinin ardından ekrana gelmesi bekleniyor.

balkan-ninnisi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Yeşil Deniz
17:00 Ana Haber
17:55 İddiaların Aksine
18:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Hırvatistan-Belçika"
20:00 3'te 3
22:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Kosta Rika-Almanya"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü şarkıcı Aydilge, sevilen dizide rol alacak!Ünlü şarkıcı Aydilge, sevilen dizide rol alacak!
Telefonu bir kaldırdım 'Alo abi ben Alaattin Çakıcı!Telefonu bir kaldırdım 'Alo abi ben Alaattin Çakıcı!
Anahtar Kelimeler:
Balkan Ninnisi dizisi ele

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret olası zam tablosu! 6 farklı oran masada

Asgari ücret olası zam tablosu! 6 farklı oran masada

Sedyede gözyaşlarına hakim olamadı!

Sedyede gözyaşlarına hakim olamadı!

İBB Başkanı İmamoğlu'na depremzede kadından tepki!

İBB Başkanı İmamoğlu'na depremzede kadından tepki!

Bulunanlar ağızları açık bıraktı! Daha önce hiç görülmemişlerdi

Bulunanlar ağızları açık bıraktı! Daha önce hiç görülmemişlerdi

Sakarya'da minibüste iğrenç olay! Gözyaşları içinde anlattı: Kızım bağırmış, çağırmış ama...

Sakarya'da minibüste iğrenç olay! Gözyaşları içinde anlattı: Kızım bağırmış, çağırmış ama...

Kadın konuğa "Seks pozisyonu..." yanıtı! O soruya dayanamadı

Kadın konuğa "Seks pozisyonu..." yanıtı! O soruya dayanamadı

İlginizi Çekebilir

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.