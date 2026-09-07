Vampir avlamak için kullanılıyormuş! 150 bin TL'ye satıldı

Florida'da bir antikacı tarafından bulunan eski bir çanta, görenlerin dikkatini çekti. 19. yüzyılın ortalarına tarihlendirilen eşyanın, vampir avcılarına ait olduğu öne sürülüyor.

Tabut şeklindeki çanta, internet üzerinden açık artırmaya çıkarıldı. Gizemli eşya için onlarca kişi teklif verirken fiyat 3 bin dolara (yaklaşık 150 bin TL) kadar yükseldi.

İÇİNDEN NELER ÇIKTI?

Yaklaşık 5 kilogram ağırlığındaki çantanın içinde birbirinden ilginç parçalar bulunuyor.

İki ahşap kazık, büyük bir haç, 19. yüzyıldan kalma Belçika yapımı bir tabanca, dua kitabı ve kutsal su şişesi bunlardan bazıları.

Çantada ayrıca üzerinde haç bulunan ahşap bir tokmak ve farklı amaçlarla kullanıldığı düşünülen metal kaplar da yer alıyor.

EN DİKKAT ÇEKEN PARÇA HANÇER OLDU

Ancak kitin içindeki en dikkat çekici eşya bir hançer.

Hançerin sapında zombi rahip şeklinde küçük bir figür bulunuyor. Figürün elinde ise çantadaki kazık ve tokmağa benzeyen minyatür parçalar yer alıyor.

Hançerin üzerindeki pas izlerinin ne olduğu ise bilinmiyor. Bunların kan olup olmadığı da doğrulanmış değil. Figürde kullanılan kemiğin kaynağı da henüz tespit edilemedi.

İlk sahibinin kim olduğu da açıklanmadı.