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Nereden geldiği bilinmiyor: Çeşme’de denizi köpük kutular bastı

İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan Paşalimanı mevkiinde denizden sürüklenen yüzlerce köpük kutu kıyıya vurarak çevre kirliliğine neden oldu.

Nereden geldiği bilinmiyor: Çeşme’de denizi köpük kutular bastı

Çeşme'nin en gözde bölgelerinden biri olan Paşalimanı sahilinde denizden gelen yüzlerce köpük (strafor) kutu karaya vurdu. Sahil şeridi boyunca geniş bir alana yayılan ve nereden geldiği henüz bilinmeyen kutular, denizde ve kıyıda ciddi bir kirlilik tabakası oluşturdu.
Nereden geldiği bilinmiyor: Çeşme’de denizi köpük kutular bastı 1

Özellikle rüzgar ve dalgaların etkisiyle kıyıda biriken atıklar, bölgedeki vatandaşların ve tatilcilerin dikkatini çekerken, deniz ekosistemi için de tehlike oluşturduğu ifade edildi.
Nereden geldiği bilinmiyor: Çeşme’de denizi köpük kutular bastı 2

Sahil boyunca uzanan kirliliğe tepki gösteren çevre sakinleri, yetkililerin kirliliğin kaynağını tespit etmesini ve bölgede temizlik çalışması başlatılmasını bekliyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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çeşme
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