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Balkonda dehşet! Son anda eşi yakaladı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 04.04.2019 12:17 | Son Güncelleme

Burdur'da ailesiyle miras alacağı yüzünden problem olduğu iddia edilen kadın, inşaat halindeki binanın dördüncü katının balkona çıkıp intihar teşebbüsünde bulundu. Kadın, kocası tarafından son anda içeri çekildi.

Balkonda dehşet! Son anda eşi yakaladı

Edinilen bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde Eski Antalya Caddesi'nde dün akşam saatlerinde inşaat halinde bulanan bir apartmanın dördüncü katında intihar girişimi yaşandı.

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Yapımı devam eden inşaatın 4. katındaki balkona çıkan Faden A. (29) balkonun kenarına oturup ayaklarını aşağı sarkıttı.

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Faden A.'nın apartmanın balkonundan ayaklarını aşağıya sarkıttığını gören çevredeki vatandaşlar polise haber verdi.

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İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekipleri binanın altına branda serdi. Asayiş ekipleri genç kadını atlamaması için ikna etmeye çalıştığı sırada binanın balkonuna çıkan kocası, bir anda arkasından yaklaşıp kadını yakalayarak balkonun içine çekti.

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Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Faden A.'nın ailesiyle miras alacağı yüzünden problem olduğu ve bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

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İHA


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Anahtar Kelimeler:
Burdur intihar

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