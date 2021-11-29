Ballon d'Or ödül töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ballon d’Or bu yıl kime verilecek? İşte adaylar...

Ödülü 6 kez kazanan Lionel Messi ile 5 kez ödüle layık görülen Portekizli dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun dışında Bayern Münih’ten Robert Lewandowski de Ballon d’Or adayları arasında yer alıyor. Borussia Dortmund'tan Earling Haaland, Paris Saint-Germain'den Neymar ile Mbappe, Chelsea'den N'Golo Kante ile Romelu Lukaku ve Manchester City'den Kevin De Bruyne de 30 kişilik listede kendine yer buldu.

BALLON D’OR ÖDÜLÜ BU YIL KİME VERİLECEK?

Marca’da yer alan iddiaya göre; Ballon d'Or'u bu yıl Lionel Messi kazanacak.

BALLON D’OR ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

30 kişilik listenin açıklanmasıyla beraber oy kullanma süreci tamamlandı.

Farklı ülkelerden milli takım teknik direktörleri, kaptanlar, gazeteciler kazananı belirlemek için oy kullandı. Bu sürecin bitmesiyle birlikte bugün TSİ 22.30'da gerçekleştirilecek törenle ödül sahibini bulacak.

BALLON D’OR ÖDÜL TÖRENİ HANGİ KANALDA?

Ballon d'Or ödül töreni Tivibu Spor YouTube ve Tivibu Spor 2 kanallarından yayınlanacak.

Yılın en iyi erkek futbolcusuna verilen "Altın Top" ödülünün geçen yılki sahibi Lionel Messi olmuştu. 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2015 yıllarında da bu ödüle layık görülen 33 yaşındaki Arjantinli oyuncu, 6 kezle "Altın Top"u en fazla kazanan futbolcu olmuştu.

France Football dergisinin 1956-2009 yılları arasında verdiği "Altın Top" ödülü ile FIFA'nın 1991-2009 yıllarında seçtiği "Dünyada Yılın Futbolcusu" ödülü, 2010'da "FIFA Altın Top" adı altında birleşmişti. FIFA ve France Football dergisi, "FIFA Altın Top" ismiyle verilen yılın futbolcusu ödülünün ortaklığına 2016'da son vermişti.

ADAY LİSTEDE KİMLER VAR?

2021 Altın Top ödülüne aday gösterilen futbolcular şunlar:

N'Golo Kante (Chelsea)

Romelu Lukaku (Chelsea)

Cesar Azpilicueta (Chelsea)

Jorginho (Chelsea)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Mason Mount (Chelsea)

Phil Foden (Manchester City)

Ruben Dias (Manchester City)

Riyad Mahrez (Manchester City)

Raheem Sterling (Manchester City)

Kylian Mbappe (PSG)

Lionel Messi (PSG)

Neymar (PSG)

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Giorgio Chiellini (Juventus)

Leonardo Bonucci (Juventus)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Cristiano Ronaldo (Juventus / Manchester United)

Karim Benzema (Real Madrid)

Luka Modric (Real Madrid)

Nicolo Barella (Inter)

Lautaro Martinez (Inter)

Gerard Moreno (Villarreal)

Pedri (Barcelona)

Robert Lewandowski (Bayern Münih)

Luis Suarez (Atletico Madrid)

Mohamed Salah (Liverpool)

Simon Kjaer (Milan)

Harry Kane (Tottenham)

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Yılın en iyi kalecisine verilen "Yachine Trophee" adayları şunlar:

Gianluigi Donnarumma (Milan/PSG)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Samir Handanovic (Inter)

Ederson (Manchester City)

Edouard Mendy (Chelsea)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Manuel Neuer (Bayern Münih)

Keylor Navas (PSG)

Kasper Schmeichel (Leicester City)

Jan Oblak (Atletico Madrid)

2021 Altın Top ödülüne aday gösterilen futbolcular şunlar:

Fran Kirby (Chelsea)

Kadidiatou Diani (PSG)

Christiane Endler (PSG/OL)

Jennifer Hermoso (Barcelona)

Ashley Lawrence (PSG)

Christine Sinclair (Thorns)

Jessie Fleming (Chelsea)

Irene Paredes (PSG/Barcelona)

Sandra Panos (Barcelona)

Lieke Martens (Barcelona)

Ellen White (Manchester City)

Viviane Miedema (Arsenal)

Samantha Mewis (North Carolina Courage)

Pernille Harder (Chelsea)

Marie-Antoinette Katoto (PSG)

Wendie Renard (OL)

Magdalena Eriksson (Chelsea)

Stina Blackstenius (Hacken)

Alexia Putellas (Barcelona)

Sam Kerr (Chelsea)

Yılın en iyi 21 yaş altı genç oyuncuna verilen Kopa Trophee" adayları şunlar:

Jeremy Doku (Rennes)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

Mason Greenwood (Manchester United)

Ryan Gravenberch (Ajax)

Jamal Musiala (Bayern Münih)

Nuno Mendes (PSG)

Giovanni Reyna (Borussia Dortmund)

Pedri (Barcelona)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Bukayo Saka (Arsenal)



