Balotelli’den olay çıkış! 'Aptal değilim, reddederim'

Marsilya’nın forveti Mario Balotelli, EURO 2020 Elemeleri’nde Finlandiya ve Lihtenştayn ile oynanan maçlar için İtalya Milli Takımı kadrosuna çağrılmadı.

'BELKİ REDDEDECEĞİM'

Konu hakkında sürpriz bir çıkış yapan Balotelli, “İtalya, belki bir gün bana ihtiyacınız olacak ancak bu kadar aşağılandığım, dışlandığım ve zarar gördüğüm yılların ardından belki reddedeceğim.” dedi.

'APTAL DEĞİLİM'

Balotelli sözlerini “Ben bir robot veya aptal değilim. Çoğu zaman gereksiz gerginliklerden kaçınmak için hakkımda söylenenlere cevap vermiyorum. Ama hepsini duyuyorum ve görüyorum. Artık bıktım” ifadeleriyle tamamladı. Bu sezon Fransa Ligue 1’de Nice ve Marsilya formalarıyla 18 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.



