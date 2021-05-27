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Bambaşka bir dünya! Cep telefonu kullanmıyorlar ve flört etmeden önce izin istiyorlar

Seray Üstün Seray Üstün
27.05.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sussex’te kırsal bir arazide bulunan bir köyde hayatını sürdüren Brunderhof topluluğu, 300 üyesiyle tamamen bambaşka bir şekilde yaşıyor. Cep telefonu kullanmadan hayatını sürdüren üyeler, dünyevi mal varlıklarından tamamen vazgeçmiş durumdadır. Dikkatlerini kendi var oluşları üzerine yoğunlaştıran Brunderhof topluluğu, özellikle karşı cinsle ilişki yaşama konusunda oldukça katı kurallara sahiptir.

Bambaşka bir dünya! Cep telefonu kullanmıyorlar ve flört etmeden önce izin istiyorlar

Brunderhof topluluğunda yer alan kadınlar için kurallar oldukça katıdır. En başında ise dış görünüşlerini belirleyen kıyafet şartları vardır. Kadınlar yüksek boyunlu gömlekler, başörtüsü ve ekose uzun elbiseler ya da etekler giymek zorundadır. Grup içerisindeki erkekler ise kadınların aksine çağdaş kıyafetleri tercih edebiliyorlar.

Brunderhof topluluğunda yaşayan kişilerin arasındaki romantik ilişkide kurallar listesindeki maddelerden biridir. Ergenlik dönemi ve öncesinde flört etmek yasaklanmıştır. İlişkinin yaşanması için yirmili yaşları beklemek zorunludur. İlişkiler ebeveynler ve toplum lideri tarafından izlenir. Evlilik öncesinde seks tamamen yasaktır ve evlilikle birlikte boşanma söz konusu değildir.

Cep telefonları, video oyunları ve dizüstü bilgisayarlar yasaklanmıştır ve eğlence göllerde yüzmek, kamp yapmak ve açık havada oynamak şeklindedir. Bruderhoflar günde en az bir kez birlikte yemek yedikleri ve öğle yemeğinde sıklıkla ilahiler söyleyecekleri veya bir topluluk liderinin bir çocuk hikayesini yüksek sesle okuyacağı için sosyal etkileşim için bolca zaman vardır.

Topluluktaki herkese kreşte, çamaşırhanede veya Bruderhof'un büyük para kazandıran Robertsbridge fabrikasında ücretsiz bir iş atanır. Komün işletmesi, 17 milyon sterlin yıllık cirosu ile mütevazı yaşam tarzlarını destekleyen yüksek kaliteli ahşap çocuk mobilyası ve oyuncak işi yapıyor.

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